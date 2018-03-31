Trabzon'un Tonya ilçesinde boynuna "yorgun mermi" isabet eden çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyük Mahalle'deki evlerinin önünde oynayan 6 yaşındaki Hamit Aktaş'ın boynuna "yorgun mermi" isabet etti.
Yaralanan Aktaş, yakınları tarafından Tonya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edilen Aktaş, tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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