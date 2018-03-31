HABER

Bahçede oynarken "yorgun mermi" isabet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 19:32 | Son Güncelleme

Bahçede oynarken "yorgun mermi" isabet etti

Trabzon'un Tonya ilçesinde boynuna "yorgun mermi" isabet eden çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyük Mahalle'deki evlerinin önünde oynayan 6 yaşındaki Hamit Aktaş'ın boynuna "yorgun mermi" isabet etti.

Yaralanan Aktaş, yakınları tarafından Tonya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edilen Aktaş, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaza yapan metro 2 gün çalışmayacakKaza yapan metro 2 gün çalışmayacak
Ankara'daki patlamada flaş gelişme!Ankara'daki patlamada flaş gelişme!
Tunahan Keser'i 'Franky' öldürmüş! Tunahan Keser'i 'Franky' öldürmüş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurşunla yaralandı Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.