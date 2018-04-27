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Bahçeli: "(Abdullah Gül'ün adaylığı) İhtimal vermiyorum çünkü yanlış olur. 'İlle de aday olmayı düşünüyorum' diyorsa Allah yolunu açık etsin."

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 13:02 | Son Güncelleme

Bahçeli: "(Abdullah Gül'ün adaylığı) İhtimal vermiyorum çünkü yanlış olur. 'İlle de aday olmayı düşünüyorum' diyorsa Allah yolunu açık etsin."


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