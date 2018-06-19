"Bahçeli Akşener'i zamanında keşfetmiş, meğer terör seviciymiş"

Doğu ve güneydoğuda huzur ortamının olduğunu dile getiren Soylu, "Birileri bu huzurdan memnun değil. Öyle mi? Nereye gidiyorlar? Demirtaş'ı ziyarete gidiyorlar. Neden? Çünkü biz PKK'yı dizginledik, durdurduk ya işlerine gelmiyor. Doğu ve güneydoğudaki huzur işlerine gelmiyor. İnsanların iş yapması, yarına umutla bakması, çocukların dağa götürülmesi endişesinin ortadan kaldırılması, çocukların üniversite tercihleri yapmaları işlerine gelmiyor. Kavgalı bir Türkiye olsun istiyorlar." diye konuştu.

"Laf ebesi. Sabahtan akşama kadar ezberlediklerini anlatıyor. İş, icraat ve herhangi bir şey yok. Sadece ve sadece bu ülkede huzur nasıl ortadan kalkar ona bakıyor. Demirtaş'ı ziyaret edip, 'Buna özgürlük verilsin.' İki 'Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökelim.' üç 'Kandil'e girmenin zamanı değil şimdi.' Bakın derdi ne biliyor musunuz? Derdi terör örgütü güçlü kalsın, bir şey yapılmasın. Muharrem İnce, kalın kalın gidiyorsun ama ne kadar gidersen git bu ay yıldızlı bayrak Kandil'e dikilecek. Sen de bakacaksın."

Diğer cumhurbaşkanı adayları Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener'in de Demirtaş'a özgürlük çağrısı yaptığını dile getiren Soylu, "Allah Devlet Bahçeli'den razı olsun. Birincisi Cumhur İttifakı'nda birlikte yürüyoruz. Ama Meral Akşener'i zamanında keşfetmiş. Meğer bu da terör seviciymiş. Demirtaş çıksın diye sağda solda mitinglerde konuşuyor. Sağda solda kürsüde konuşacağına 53 kişinin katilinin orada ortaya koyduklarından sonra o ailelere git 'Demirtaş çıksın.'de de göreyim boyunun ölçüsünü bakayım. Öyle kolay mı o iş? Akşener'e bakmayın ben onu iyi tanırım. Aynı partide siyaset yaptık. Bir huyu vardır. Bir şeyi 6 aydan fazla yürütemez. Hızlı başladı yukarıdan aşağı tak diye düştü. Mitinglerine bin-iki bin kişi gidiyor. Güya koskoca parti kurdu Türkiye'yi başka bir tarafa götürecekti. Arkalarında da kimin olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bir balon fos diye söndü."

Soylu, konuşmasının sonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'nda yer almasından dolayı teşekkür etti.

Miting alanına seçim otobüsüyle gelen Soylu, yol üzerinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlara çiçek, çocuklara da oyuncak verdi.

Soylu'ya seçim çalışmalarında Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da eşlik etti.

