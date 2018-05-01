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Bahçeli: (CHP'nin cumhurbaşkanı adayı) Valla çok sabrı taşırdı, millet merak ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 12:56 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını cuma günü açıklayacak olmasını değerlendirerek, "Valla çok sabrı taşırdı, millet merak ediyor.

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını cuma günü açıklayacak olmasını değerlendirerek, "Valla çok sabrı taşırdı, millet merak ediyor. Bir gün CHP'nin önünde halk toplanacak 'artık açıkla şu adayını' diyecek. O konuma geliyorlar" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"HER SEÇİM DÖNEMİNDE SEÇİM GÜVENLİĞİNİ TARTIŞMAYA AÇAN ÇEVRELER OLABİLİR"

Bir gazetecinin, "Bazı kesimlerin seçim güvenliğinin olmadığı iddialarına ilişkin YSK Başkanı Sadi Güven bu yönde bir sıkıntının olmadığını açıkladı. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusu üzerine Bahçeli, "Her seçim döneminde seçim güvenliğini tartışmaya açan çevreler olabilir. Burada bütün siyasi partilere bu manada sorumluluklar düşer. YSK bu manada görevlidir. Hal böyle olunca emniyet güçleri ve parti temsilcileriyle seçim güvenliği sağlanmış olur ama esas seçmene düşer bu görev. Seçmen sabırlı, soğukkanlı, hileye tevessül etmeden demokratik hakkı olan oyu kullanma erdemine kavuşursa her sandık güvenli demektir" diye konuştu.

(TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NUN ADAYLIĞI) "SON YILLARIN EN POPÜLER SİYASETÇİSİ OLMUŞTU, BUGÜN NOKTALADI"

Saadet Partisinin cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Temel Karamollaoğlu olduğunun açıklanmasına ilişkin soruya Bahçeli, "Allah hayırlı uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştu, bugün noktaladı. Bakalım bundan sonra ne kadar tekrarlanacak ona bakmak lazım" diye yanıt verdi.

"ZATEN SEÇİM BEYANNAMESİ, ADI ÜSTÜNDE"

Başbakan Binali Yıldırım'ın dünkü Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarına ilişkin bir gazetecinin "Zamanlamasını manidar bulanlar oldu. Sizin görüşünüz nedir?" sorusu üzerine, Bahçeli, "Seçim sathına girdikten sonra neden manidar bulsunlar? Zaten seçim beyannamesi, adı üstünde. Paket diyorlar ona. Geçmiş dönemlerde her partinin seçim beyannamelerinde bulunan konular. Bunlar dün de vardı, bugün de biraz artırarak konulmuş. Söz gelimi 65 ve yukarı yaşlar için bir rakam varken bunu bugün 500'e çıkarmışlar. Öğrencileri biraz kollamışlar. Binaları bir düzene koyuyorlar. Oradan zannediyorum hem bir tapu hem gelir elde edecekler. Öyle bir yol takip ediyorlar ama biz henüz ayrıntılarını incelemiş değiliz" açıklamasında bulundu.

(CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI) "VALLA ÇOK SABRI TAŞIRDI, MİLLET MERAK EDİYOR"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını cuma günü açıklayacak olmasını değerlendirmesi istenen Bahçeli, "Valla çok sabrı taşırdı, millet merak ediyor. Bir gün CHP'nin önünde halk toplanacak 'artık açıkla şu adayını' diyecek. O konuma geliyorlar" dedi.

(İTTİFAK PROTOKOLÜ) "ZANNEDİYORUM ÇARŞAMBA GÜNÜ ŞEKİLLENİR. BİZE İMZA DÜŞERSE İMZALARIZ"

İttifak protokolünün ne zaman şekilleneceğine ilişkin soru üzerine Bahçeli, "Çarşamba günü. Hazırlıklar tamamlanmış. Her iki partinin, yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin çalışmaları tamamlanmış durumda. Zannediyorum yarın grup kararları alınmak suretiyle YSK'ya müracaatlar yapılmış olacak" ifadelerini kullandı.

"Protokolün içeriği nedir, her iki genel başkanın imzasıyla mı sunulacak?" sorusu üzerine Bahçeli, "Onu tam ben bilemiyorum. Görevlendirdiğimiz arkadaşlar açıklarlar. Bize imza düşerse imzalarız" dedi.

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