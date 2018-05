Bahçeli: Cumhur İttifakı, 565 yıl önceki aşk, ahlak ve adanmışlıktır (2)

Fetih; inançsız kalabalıkların, ülkü ve heyecanını kaybetmiş yığınların,gölgesiyle kavgalı, ruhen dalgalı, fikren buhranlı aciz ve küçük insanların harcı değildir. Fetih, her şeyden önce kendini aşmış, aşmayı mesele edinmiş,bu meselesinde erimiş yüksek karakterlerin haysiyetidir.

Her fetih bir fikre, her fikir bir birikime, her birikim bir mücadeleye, her mücadele ise inanmış bir kalbe ihtiyaç duyar. Kısaca fetih demek inanmışlık demektir. Kuruntulu, kuşkulu, kutuplu, vehimli, sancılı, güvensiz, sığıntı zihniyetlerden fetih değil şahsiyetlerinin defni çıkar.

Fetihte yağma yoktur,vahşet yoktur,dehşet yoktur,katliam yoktur. Fetih medeniyet kilidinin açılması, muzaffer ve müreffeh bir geleceğin müjdesi, karanlıkla aydınlığın yer değiştirmesidir. Fetih,onca Mehmet arasından birisini, hem de en görkemlisini Fatih yapma meziyet ve mükâfatıdır.

İstanbul’un Fethi’nin 565’nci yıldönümünde,Türklüğün fetih ruhunu, Fatih çıkarma potansiyel ve gücünü tekrardan gözden geçirmek ve değerlendirmek en samimi dileğimdir. Bizans fitneydi, günahtı, vebaldi, rezaletti, melanetti, o devirde tarihin çıbanbaşıydı. Türk geldi, batıl kaybetti.