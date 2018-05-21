Bahçeli: Cumhur İttifakı'na sabotaj teşebbüsü, Yenikapı Ruhu'na suikast girişimi hız kazanmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada, " Cumhur İttifakı'na sabotaj teşebbüsü, Yenikapı Ruhu'na suikast girişimi son günlerde hız ve derinlik kazanmıştır. Türkiye'nin karşısında mevzilenen iç ve dış karanlık odaklar son bir gayretle, son bir nefesle melanet projelerden medet umar hale gelmişlerdir. Diyorlar ki, 'MHP'ye Kürtler oy vermez. Sayın Erdoğan bu nedenle oy kaybediyor.' Bu çevreler, Cumhur İttifakı'na çomak sokmak için deve olsalar iğne deliğinden geçecekler" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı twitter üzerinden şu paylaşımlarda bulundu: "Sadece insan olmak yetmez, insaf ve irade de gereklidir. Bunlar yetmez, iffet, izzet, ikdam, ikram, ihtiram ve ihtimam lazımdır. Değerleri aşınmış, ruhu tutsak düşmüş, vicdanı uşaklaşmış, kalbi kiralanmış, kavli kararmış kişilerin insan taklidi yapmaları elbette beyhudedir. Sosyal medyadan iftira ve zehir saçan namussuzlar kadar televizyon ekranlarından fitne ve tezvirat yayan namertler vardır ve aslında bir avuç kalmışlardır. Bunlar ki, Türk düşmanlarının ileri karakolu, Türkiye'yi yıkmaya çalışanların erzak ve mühimmat bekçileridir. Cumhur İttifakı'na sabotaj teşebbüsü, Yenikapı Ruhu'na suikast girişimi son günlerde hız ve derinlik kazanmıştır. Türkiye'nin karşısında mevzilenen iç ve dış karanlık odaklar son bir gayretle, son bir nefesle melanet projelerden medet umar hale gelmişlerdir. Ancak nafile. Cumhurbaşkanı Seçimi 2.tura kalırmış, Allah'ın izniyle bu iş Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek bir oyla seçilmesiyle ilk turda biter. Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu kaybedermiş, bu iddia sahiplerinin ya ruh sağlıklarında, ya da zeka seviyelerinde ağır bir sorun vardır. Cumhur İttifakı muazzam bir başarıyla TBMM'de üstünlüğü alacak, güçlü bir siyasal varlıkla temsil edilecektir. Çok değil, 33 gün sonra ak koyun kara koyun ortaya çıkacaktır. Biraz sabredilsin, bilhassa MHP üzerinde oyun kuran alçaklar insan içine çıkacak yüz bulamayacaklardır."