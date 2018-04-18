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Bahçeli: "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gayret bizden, takdir Türk milletinden, himaye ise Cenab-ı Allah'tandır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 20:02 | Son Güncelleme

Bahçeli: "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gayret bizden, takdir Türk milletinden, himaye ise Cenab-ı Allah'tandır."

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