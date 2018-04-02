Bahçeli'den İYİ Partililere Türkeş'in kabrine ziyaret yasağı

İYİ Parti'nin 1. Olağanüstü Kongresi dün Ankara'da yapıldı. Kongre için Türkiye'nin farklı bölgelerinden Ankara'ya gelen partililerin MHP'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etmek istemelerine ise izin verilmedi.
Yeniçağ'da yer alan habere göre, talimatın bizzat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından verildiği belirtildi. Türkeş'in mezarının girişinin çok sayıda şahıs tarafından kapatıldığı ve önüne araçlar çekildiği kaydedildi.
Konuyla ilgili Yeniçağ'a konuşan bir partili, "Ben bu davaya yıllarca hizmet ettim, Türkeş'in yanında siyaset yaptım, yaşı oğlumdan küçük gençler içeriye girmeme müsaade etmiyor. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.
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