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Bahçeli'den İYİ Partililere Türkeş'in kabrine ziyaret yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 10:33 | Son Güncelleme

İYİ Parti kongresi için Anadolu'nun birçok bölgesinden Ankara'ya gelen partililerin Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etmek istemelerine müsaade edilmedi. Engelleme direktifini Bahçeli'nin verdiği iddia edildi.

Bahçeli'den İYİ Partililere Türkeş'in kabrine ziyaret yasağı

İYİ Parti'nin 1. Olağanüstü Kongresi dün Ankara'da yapıldı. Kongre için Türkiye'nin farklı bölgelerinden Ankara'ya gelen partililerin MHP'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etmek istemelerine ise izin verilmedi.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, talimatın bizzat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından verildiği belirtildi. Türkeş'in mezarının girişinin çok sayıda şahıs tarafından kapatıldığı ve önüne araçlar çekildiği kaydedildi.

Konuyla ilgili Yeniçağ'a konuşan bir partili, "Ben bu davaya yıllarca hizmet ettim, Türkeş'in yanında siyaset yaptım, yaşı oğlumdan küçük gençler içeriye girmeme müsaade etmiyor. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli İYİ parti Alparslan Türkeş Kabir ziyaret yasağı

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Gönüllerden nasıl sileceksin ? Bahçeli
SEN KİMSİN AKP NİN YALAKASI. SEN GİT SARAYIN KAPISINDA NÖBETİNE DEVAM ET. GAYRİ MİLLİLERİN ÖNDE GİDENLERİ. VATAN HAİNLERİ
Hesap sormazsam namerdim diyordu hırsızlığı belgeli ayetle makara yapan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan PAPA çocuğu fetos ürünü papazlarla kiliselerde arzı endam eden BOPCULARA baston olmuşsun.. tek çare IYI parti
Ey Bahçeli... hem git Tayyibin bacaklarının arasına gir, partiyi AKP'ye yama... hem de Türkeşin mezarına gerçek ülkücüleri sokma... atın şunu partiden yaaaa...
Hesap sormazsam namerdim diyordu hırsızlığı belgeli ayetle makara yapan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan PAPA çocuğu fetos ürünü papazlarla kiliselerde arzı endam eden BOPCULARA baston olmuşsun.. tek çare IYI parti..
Satılmış g.avatları bir de mezarlığa mı alalım. Helal olsun Bahçeliye
Lan sen kimi oluyorsun DiBi düşük adam, Ülkücü Hareket yaptığın hainliği unutmayacak. Hesap vermeden ölmeyeceksin.
küçük hesaplar adamı yüceltmez bahçeli
Sarayın bahçe bekçisi. Senin girmen yasaklanmalı
BAHÇELİ ve ÇEVRESİ İŞİD-BOKO-HARAM VE AYNI YPK-PKK kafalılardan oluşuyor.
Rahmetli Alpaslan Türkeş mezardan kalksa, Bahçeli'ye "Benim namertlerle işim olmaz" derdi. Hani seçim meydanlarında AKP den hesap sormazsam "NAMERDİM" demişti de...
Mezar ziyaretleri de yasaklanıyorsa artık yarin tek adam alunca canı istedikleri gibi astıkları kestikleri hesap sorulmayacak
Bunlara müslüman diyem var işte... Ölüye diriye yasak... Faşist faşo faşik yaklaşımlar. :)
akp yalakası sen kim oluyuorsunda reisin ziyaretini yasaklıyorsun kimsin nesin necisin
zırlamayınnn...
işte bu ve benzeri insanlar Türkiye için kötü imaj yaratıyor Kendi partisini bitirdi sn rahmetli Türkiye nin ve milliyetçi kesimin babası konumundaki Alparslan Türkeş in mekanı cennet olsun geride bıraktığı ailesi bile bu tepkiye cevap vermemesi üzücü bir olay dua yı kimse engelleyemez engellemeye de hakkı yok kim olursa olsun inşallah o ölünce kimse kabrine varmaz rabbim bildiği gibi yapsın inşallah Allah a havale ediyorum secimide kayıp eder götünün üzerine oturur kimsede yüzüne bakmaz rabbim hayırlısını versin inşallah tez zamanda iyi lerin önü he zaman açılır Allah CC yâr , yardımcısı olur
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