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Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 17:54 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin adaylığına ilişkin, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur." değerlendirmesinde bulunarak İnce hakkında açık açık düşman dedi.

Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!

Bahçeli, gazetecilerin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin adaylığıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Adaylıkla ilgili soruya Bahçeli, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen, MHP'nin olağanüstü kurultay aşamasında sözde muhaliflere salon kiralanmasına destek veren yardım eden bir şahıs, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Elbette hayırlı olsun." cevabını verdi.

Bahçeli, YSK önünde Başbakan Binali Yıldırım'a bu sorunun sorulduğunu, ancak kendisinin açıklama yapmadığının hatırlatılması üzerine ise "Cumhur İttifakı tek sestir, tek sözdür. Bunun dışında başka bir şeye gerek yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli muharrem ince CHP cumhur ittifakı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Hiç farketmez,15 tane İnce,20 Tane Fetö artığı getirselerde 24 Haziranda hüsrana uğrayacaklar.
Bunu kaale alan kaldı mı hala ?
bahçeli seni toprak bile kabul etmiyecek
it ürür kervan yürür
bi susunuz Bahçeli,siz dahil her renk bizim,hepimizin
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