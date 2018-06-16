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Bahçeli: Durmasınlar yüzde 5-6'ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler, bunlara aldırış etmeyiniz(1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 15:07 | Son Güncelleme

 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma programına katıldı.

Gülseli KENARLI / İstanbul (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Bahçeli, "Varsın olsun şirret dedikodularına yenilerini eklesinler. Durmasınlar yüzde 5 -6'ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler. Bunlara aldırış etmeyiniz. Bunlara ciddiye ve dikkate almayınız. MHP'nin inişi ve iddiası için el ovuşturmaya maya ve meşrebi haramla dolanlar 24 Haziran'da ya şok olacaklar ya da yok olacaklardır" dedi. "Türkiye'nin geleceği Cumhur ittifakıdır" diyen Bahçeli, "Biz varız Türkiye için hazırız. Demokrasi nöbetindeyiz" diye konuştu. Bahçeli'nin sözlerini partililer ayakta alkışladı.

(FOTOGRAF)

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