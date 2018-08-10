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Bahçeli: Ekonomide dış kaynaklı bir komplo devreye alınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 19:10 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dövizdeki artışa ilişkin, "Dövizdeki tırmanış tehlike sınırını geçmiş durumda.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dövizdeki artışa ilişkin, "Dövizdeki tırmanış tehlike sınırını geçmiş durumda. Gelişmeler doğrultusunda ekonomi alarm veren bir eşiğe dayanmış halde! Makroekonomik parametreler bozulma işareti veriyor. Türkiye istikrarsızlığın batağına gömülmek isteniyor. Ekonomide dış kaynaklı bir komplo devreye alınıyor" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dövizdeki artışa ilişkin, Twıtter hesabından yaptığı açıklamada, "Vicdan sahibi her insanımız, vatan ve milliyet hislerine haiz her kardeşimiz şu anda karanlık ve kahredici bir kumpasla temellendirilmiş ekonomik operasyona maruz kaldığımızı itiraf ve ifade edecektir. Türkiye’yi sanal ve sahte oyunlarla savurmak, hatta sindirmek çabasındalar. Dövizdeki tırmanış tehlike sınırını geçmiş durumda. Gelişmeler doğrultusunda ekonomi alarm veren bir eşiğe dayanmış halde. Makroekonomik parametreler bozulma işareti veriyor. Türkiye istikrarsızlığın batağına gömülmek isteniyor. Ekonomide dış kaynaklı bir komplo devreye alınıyor. Dövizi zalim tahakkümlerle, zorba yaptırım tehditleriyle yükselterek Türkiye’nin düşmesi hedefleniyor. Ekonomik suikastçılar tembihlenip kışkırtılıyor. Bir papazı bahane ederek ekonomide terör estiriliyor, 15 Temmuz’da yarım kalan ihanetin tamamlanması kurgulanıyor" ifadelerini kullandı.

ANKARA (DHA)

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