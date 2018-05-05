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Bahçeli: "Hafta içi FETÖ’nün siyasi seçmen kısmına dikkat çektim. Anladım ki yılanın deliğine çomağı sokmuş, taşı adresine fırlatmışım."

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

Bahçeli: "Hafta içi FETÖ’nün siyasi seçmen kısmına dikkat çektim. Anladım ki yılanın deliğine çomağı sokmuş, taşı adresine fırlatmışım."


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