Bahçeli, İstanbul'da partililerle bayramlaştı

İftiralara dayandıklarını, saldırılara direndiklerinin altını çizen Bahçeli, "Şunu unutmayınız; kim Türk milletinin düşmanıysa elbette ki Milliyetçi Hareket Partisi'ni de düşman belleyecektir. Kim milli birliğimize, milli varlığımıza hasımsa elbette ki önce milliyetçileri hedef alacaktır." ifadelerini kullandı.

- "MHP anketle kurulmadı, anketle de kundaklanamaz"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, milletin güvencesi olarak hala ayakta olduklarını, ayakta kalmış son kale olarak hala var olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şer odaklarına hala korku salıyoruz. Sancıları budur, sıkıntıları bundandır. Varsın olsun, şirret dedikodularına yenilerini eklesinler. Durmasınlar, yüzde 5-6'ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler, bunlara aldırış etmeyiniz, bunları asla ciddiye ve dikkate almayınız. MHP'nin inişi ve iflası için el ovuşturanlar, maya ve meşrebi haramla dolanlar, 24 Haziran'da ya şok olacaklar ya da yok olacaklardır."

MHP'nin anketle kurulmadığını, anketle de kundaklanamayacağını anlatan Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, icazetle kurulmadı, ihanetle yıkılamaz. Her yerdeyiz ve her gönüldeyiz, her ömürdeyiz. 49 yıldır dildeyiz, duadayız, sarsılmaz duruştayız. Yarım asırdır varız, gelecek asırlarda da üç hilal sancağı, al bayrağımızın yanında mutlaka yerini alacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'dir, Türk milletinin kendisidir. Buna hiçbir kokuşmuş engel olamayacaktır. Bunun önüne hiçbir gafil geçemeyecek, hiçbir köhne anketçi, hiçbir müflis ve müfteri zihniyet ket vuramayacaktır. 'Dip dalga' diyorlar ya işte o dalga milletimizin tertemiz iradesidir. Milliyetçi Hareket Partisi hak ettiği, layık olduğu zirveye inşallah çıkaracaktır." değerlendirmesinde bulundu.