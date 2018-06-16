Bahçeli, İstanbul'da partililerle bayramlaştı

İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’nin tarihi haklarını savunacak irade, Cumhur İttifakı’yla tecelli etmiştir ve Cumhur İttifakı devam edecek, yıpratılmasına izin verilmeyecektir." dedi. Partisinin Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlediği bayramlaşma programında konuşan Bahçeli, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü spor salonunu hınca hınç dolduran dava ve yol arkadaşlarıyla övündüğünü belirterek, "Çok partili siyasi hayatımızın en önemli seçimine bir hafta kala ümit saçıyorsunuz, heyecanımıza heyecan katıyorsunuz." ifadesini kullandı. MHP'yi zincire vurmaya çalışanlarla görülecek hesapları için 24 Haziran'ın müstesna bir karar anı olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi: "Türkiye çetin süreçlere göğüs geriyor. Vahim darboğazları aşmak için, kıyasıya, kıran kırana mücadele veriyor. Önümüzü kesmek için pusuya yatanlar var. Ömrümüzü kısaltmak için fırsat kollayanlar var. İç ve dış karanlık odaklar boş durmuyor. Türk ve Türkiye hasımları geri adım atmıyor. Devamlı üzerimize geliyorlar, devamlı etrafımıza tuzak kuruyorlar. Türkiye'nin yıkımı için ittifak içindeler, ihanet çukurunda buluşuyorlar, MHP aleyhine senaryo kurguluyorlar. Aslında hesap ve hedef Türklüğün derin yara alması. Aslında plan ve proje milli bekanın ağır hasar görmesi. Kara kampanyalarının sebebi budur. Kötüleme, kötü gösterme ve kara çalma girişimlerinin esas gayesi de buna hizmettir."

\ - "İstanbul beklentileri boşa çıkarmayacaktır" Kalabalığa seslenip, İstanbul'daki 3 seçim bölgesini, ilçeleriyle sayan ve her üç bölgede de seçimlere mühür vurulmasını isteyen Bahçeli, sorduğu sorulara her bir ağızdan "Evet" cevapları verilmesi üzerine, "İnanç bizde, ahlak bizde, sadakat bizde, sevda bizde, cesaret bizde, adamlık bizde, o zaman zafer de bizim olacaktır. İstanbul diri teşkilat yapısıyla, çalışkan, donanımlı, davasına bağlı ve uyumlu milletvekili adaylarıyla beklentileri boşa çıkarmayacaktır. Sizler inanırsanız, yaparsınız. Tıpkı gemileri karadan yürüten Fatih gibi Bizans planlarını darmadağın edersiniz. Sizler iddialı olursanız, ideallerinize sarılırsanız başarırsınız. Tıpkı 40 çadırlık Türkmen obasından yükselen cihan devleti gibi büyüdükçe büyür, İstanbul’u alırsınız." ifadelerini kullandı. MHP'nin TBMM’de çok güçlü şekilde temsil edilmesi gerektiğini ve partinin milli beka, güvenlik için görevde olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Merak buyurmayınız, Türkiye’nin geleceğinde pay sahibi olacağız. Önümüzdeki dönemde sözümüz yere düşmeyecek, irademiz görmezden gelinmeyecektir. Ülkücü her zaman olduğu gibi başı dik gezecektir. Hedeflerimiz birer birer, sabır ve akılla gerçekleşecektir. Hayallerimiz gerçekle buluşacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyecek, elini taşın altına koymaktan dün olduğu gibi yine çekinmeyecektir." dedi.

Devlet Bahçeli, Türkiye’nin yeni hükümet yapısı altında inşa ve imar faaliyetinde kendilerinin de olacağını, geri durmayacaklarını, uzaktan izlemeyeceklerini ve gelişmelere kapalı durmayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Mücadelemizi son nefes, son nefer, Turan'a kadar sürdüreceğiz.

Cumhur İttifakı’nın itibar ve iffetine gölge düşürmeyeceğiz.

Zira Türkiye’nin geleceği Cumhur İttifakı’dır.

Türkiye’nin parlak yarınları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle tesis ve temin edilecektir. Gazetelerde yazılan asılsız ve uyduruk haberleri atın bir kenara. Ucuz ve köhne yorumcuların televizyonlarda söylediklerini fırlatın boşluğa. Biz varız, Türkiye için hazırız. Biz güçlüyüz, Türk milleti için dava ve demokrasi nöbetindeyiz. Kızıl Elma ülkümüzdür. İlayı kelimetullah övüncümüzdür. Türk-İslam Ülküsü ebediyete kadar yaşayacak fikir ve inancımızdır. " -"Türkiye'yi tekrar istikrara kavuşturmak durumundayız" Vatanın sahipsiz olmadığını ve vatana sahip çıkacaklarını dile getiren Bahçeli, "Türkiye’yi tekrar istikrara, tekrar esenliğe kavuşturmak durumundayız. Kim ne derse desin, kim nasıl suçlarsa suçlasın, dünden bugüne bir kutsal bir emanet gibi taşıdığımız ülkülerimiz vardır. Hiç kimse boşuna uğraşmasın, boşuna vakit harcamasın, vatandan vazgeçmeyiz, Devleti yıktırmayız, Müslüman Türk olmaktan ayrılmayız. Siyasetimizin merkezinde millet vardır. Türk milletinin sevdalılarıyız." dedi.

MHP'nin, yalnızca ülkenin bir döneminde bir toplumsal ihtiyaca cevap veren herhangi bir siyasi kurum olmadığını vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu: "Partimiz demokrasinin imkanlarını kullanarak Türk milletinin yönetimine talip olan büyük bir siyasal hareketin ve milli mücadelenin adıdır ve elbette ki bu siyasal hareket, Türk milletinin binlerce yıllık var oluşunu sağlayan muazzam değerler manzumesinden beslenerek duruşunu oluşturmuş, olgunlaştırmıştır. Üzerinde titrediğimiz, varlık nedenimiz olan büyük milletimizin bekasına yönelik kaygılarımız, bizim yol haritamızı oluşturan, kararlarımızı şekillendiren temel dayanaklardır. Bilinmelidir ki, bunların hiçbirisi günlük siyasetin abartılı teşhisleri değildir, yaşanan hayatın içinden çıkartılmış ve tarihin imbiğinden süzülmüş gerçekleridir. Şayet uyarılarımız hayali, öngörülerimiz anlamsızsa, sorarım sizlere; kim, ülkemizde ağır beka sorunu olmadığını iddia edebilir, kim, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün tehdit altında olmadığını söyleyebilir, kim emperyalizm caniliğinin Türkiye’yi teslim alarak tasfiye etmek istemediğini ifade edebilir, kim her şeyin güllük gülistanlık olduğunu ileri sürebilir? Bu sorulara milletimizin vereceği cevap bellidir."

\ - "Asrın en dehşet verici işgal girişimi: 15 Temmuz" Bahçeli, 15 Temmuz 2016’da son iki asrın en dehşet verici işgal girişimiyle karşılaştıklarını dile getirerek, "Az daha vatanımızdan oluyorduk. Az kalsın iç savaş şartlarına giriyorduk. Söyleyiniz bana, vatanımız elimizden kayıp gitseydi ne yapacaktık, nereye gidecektik, ecdada ne diyecektik? İstanbul’da müstevlilerin bayrakları asılsaydı bunu tarihe, bunu şehitlerimize nasıl anlatacaktık?" diye sordu. FETÖ’yle PKK'nın bir ve aynı olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "İkisi de Türk, Türkiye ve din düşmanıdır. HDP, FETÖ’nün yükselen yıldızıdır. Allah korusun, 15 Temmuz başarılı olsaydı, PKK doğudan, FETÖ batıdan Türkiye’yi istila etmeyecek miydi, esaret altına girmeyecek miydik, Suriyeli mültecilerin durumuna düşmeyecek miydik, Anadolu karanlığa gömülmeyecek miydi? Ne çabuk unutuldu o meşum ve melanet gece." ifadelerini kullandı. \ - "HDP, sicili belli terör aparatıdır" MHP Genel Başkanı Bahçeli, FETÖ’cülerin Avrupa ülkelerinde ve ABD’de el üstünde tutulduğunu, rahat ve lüks hayatın içinde olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Meselenin püf noktası, FETÖ ve PKK’nın tez ve hedeflerine müzahir hareket eden siyaset defolarının bugün meydanlara yüzsüzce çıkmaları, milletimizi kandırmaya tevessül etmeleridir. CHP’ye bakınız, bunu görürsünüz, İP’e dikkat ediniz, aynısına şahit olursunuz, HDP zaten sicili belli terör aparatıdır. Bunların cumhurbaşkanı adayları ise adeta hilkat garibesi, felaket tellalı, hıyanet çığırtkanı, Pensilvanya acenteleridir. Türkiye’nin maruz kaldığı açmaz yüreklerimizi sızlatmaktadır. HDP tutuklu bir PKK’lıyı cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarmış, hiç kimseyi şaşırtmamıştır. " Bahçeli, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin terörle mücadelede kahramanlık gösteren bir komutanın apoletlerini sökmeyi vadederek Kandil, İmralı ve Pensilvanya’ya el salladığını savundu. \ - "Cumhur İttifakı devam edecek, yıpratılmasına izin verilmeyecektir" Cumhur İttifakı'nın Türkiye’nin gelecek umudu olduğunu belirten Bahçeli, 15 Temmuz’dan sonra yeni bir hükümet sistemine geçilmesinin zorunlu olduğunu, Türkiye’nin rahat bir nefes alması, güvenlik ve beka tehditlerine karşı güç birliği yapılmasının kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bahçeli, 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla bu birlikteliğin temelinin atıldığına vurgu yaparak, şöyle devam etti: "16 Nisan halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine milletimiz 'Evet' demiştir. Terörizme karşı ortak bir refleks gösterilmiştir. Siyasi ve ekonomik saldırılarına karşı Cumhur İttifakı doğmuştur. CHP’de umut yoktur. İP’te hayır yoktur. HDP ve diğerlerinde gelecek ve huzur yoktur. Her birisi Türkiye karşıtlarıyla aynı kümede toplanmışlardır, FETÖ’ye 'olur' vermişlerdir, PKK’ya sessiz ve tepkisiz kalmışlardır. Afrin, Zeytin Dalı Harekatına karşı çıkan bu sefillerdir. Beka mücadelemizi sulandırmaya çalışan bu densizlerdir. Türkiye’yi geri götürmeye heves eden bu omurgasızlardır. Bunlar karşısında Türk milletinin ve Türkiye’nin tarihi haklarını savunacak irade ise Cumhur İttifakı’yla tecelli etmiştir ve Cumhur İttifakı devam edecek, yıpratılmasına izin verilmeyecektir." Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye’nin varlığını teyit edeceğini aktaran Bahçeli, bu sistemle kuvvetler ayrımının net olarak sağlanacağını, yasamanın daha güçlü, yürütmenin daha aktif ve etkin, yargının ise daha bağımsız ve tarafsız çalışacağını söyledi.

\ - "Muhtemel hiçbir tahrik ve oyuna gelmeyiniz" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin TBMM’de çok güçlü bir şekilde varlığını muhafaza edeceğini, gazi Meclis’in denge ve denetleme görevini en iyi şekilde icra ve ifa edeceğini kaydetti. "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır" diyen Bahçeli, "Sonuna kadar karar ve duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Milliyetçi-Ülkücü Hareket, İstanbul’un dinamizmiyle Anadolu’nun diriliş ve yükseliş ruhuyla 24 Haziran’da büyük bir başarıya ulaşacaktır." ifadelerini kullandı. Vatandaşlardan sandıklara sahip çıkmalarını ve oylarını kullanmasını isteyen Bahçeli, "Son bir haftada muhtemel hiçbir tahrik ve oyuna gelmeyiniz, hiçbir tezvirata aldırmayınız. Milliyetçi Hareket Partisi kazanacak, Türk milleti kazançlı çıkacaktır. Millet aklıyla bezenmiş Cumhur İttifakı 24 Haziran’da alnının akıyla sonuca ulaşacaktır." (Bitti)

Bahçeli, İstanbul'da partililerle bayramlaştı

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (2) - "Türkiye’nin tarihi haklarını savunacak irade, Cumhur İttifakı’yla tecelli etmiştir ve Cumhur İttifakı devam edecek, yıpratılmasına izin verilmeyecektir" -"Türkiye’yi tekrar istikrara, tekrar esenliğe kavuşturmak

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