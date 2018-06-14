Bahçeli, Jandarma'nın 179. yaşını kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Jandarma, vatandaşlarımızla doğrudan temas eden, kırsal alanda milli güvenlik ve düzenin sağlanmasında eşsiz hizmetleri bulunan inanmışlık, adanmışlık, anıtlaşmış mücadele ruhudur." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümünü kutladı.

Türk milletinin tarih boyunca nice kahramanlık ve fedakarlıkla bekasını koruduğunu, birlik ve dirliğine toz kondurmadığını belirten Bahçeli, bu konuda eşsiz bir görev şuuruyla mücadele eden vatan evlatlarının her dönemde üstlendikleri sorumlulukları cesaretle yerine getirdiklerini bildirdi.

Jandarma Teşkilatının vatan savunmasında, asayiş ve güvenliğin temininde insanüstü bir çaba sarf ettiğini ve takdiri fazlasıyla hak ettiğini vurgulayan Bahçeli, Orhun Kitabelerinde "yargan" olarak geçen emniyet ve asayiş görevlilerinin Jandarma Teşkilatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.