Bahçeli, Jandarma'nın 179. yaşını kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Jandarma, vatandaşlarımızla doğrudan temas eden, kırsal alanda milli güvenlik ve düzenin sağlanmasında eşsiz hizmetleri bulunan inanmışlık, adanmışlık, anıtlaşmış mücadele ruhudur." değerlendirmesinde bulundu.
Bahçeli, resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümünü kutladı.
Türk milletinin tarih boyunca nice kahramanlık ve fedakarlıkla bekasını koruduğunu, birlik ve dirliğine toz kondurmadığını belirten Bahçeli, bu konuda eşsiz bir görev şuuruyla mücadele eden vatan evlatlarının her dönemde üstlendikleri sorumlulukları cesaretle yerine getirdiklerini bildirdi.
Jandarma Teşkilatının vatan savunmasında, asayiş ve güvenliğin temininde insanüstü bir çaba sarf ettiğini ve takdiri fazlasıyla hak ettiğini vurgulayan Bahçeli, Orhun Kitabelerinde "yargan" olarak geçen emniyet ve asayiş görevlilerinin Jandarma Teşkilatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.
- "Kahramanlar yuvası"
Selçuklu Devleti'nde "surta", Osmanlı İmparatorluğu'nda "subaşı", devamında da "zaptiyeler"in bir bakıma o devirlerin jandarması olduğuna işaret eden Bahçeli, "Jandarma Teşkilatı, vatan ve millet sevdasıyla yanıp tutuşan kahramanlar yuvasıdır." ifadesini kullandı.
Bugünün Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü olduğunu anımsatan Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Jandarma, vatandaşlarımızla doğrudan temas eden, kırsal alanda milli güvenlik ve düzenin sağlanmasında eşsiz hizmetleri bulunan inanmışlık, adanmışlık, anıtlaşmış mücadele ruhudur. Terörle mücadelede en çok şehit veren kuruluşlar arasında Jandarma Teşkilatımız en ön saflardadır. Jandarma mazlumun yanında, zalimin karşısında, haklının savunucusu, suçlu ve hainlerin amansız takipçisi ve hasmıdır."
- Uzman jandarma ve çavuşların talepleri
Uzman jandarmaların ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi ve okulda geçen bir yıllık sürelerinin fiili hizmetten sayılması gibi talepleri olduğunu belirten Bahçeli, uzman jandarmaların talep ve beklentilerinin yanında olacaklarının, 24 Haziran'dan sonra gereğini yapacaklarının bilinmesini istedi.
Bahçeli, uzman çavuşların da 3600 ek gösterge taleplerinin yanı sıra kadroya alınmaları hususunda kararlı ve tavizsiz bir mücadele vereceklerini ifade ederek, uzman jandarma ve uzman çavuşların seslerinin duyulmasını mecburiyet addettiğini bildirdi.
Bahçeli, "Jandarma, milletin helal ve haysiyet bekçisi, huzur ve esenlik gücü, can ve mal teminatıdır. Var olsunlar, sağ olsunlar." ifadesini kullandı.
Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bahçeli, şehadete ulaşan jandarmalara Allah'tan rahmet niyaz ettiğini vurguladı.
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