HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bahçeli Kızılcaham'da doğa yürüyüşü yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 14:41 | Son Güncelleme

Bahçeli Kızılcaham'da doğa yürüyüşü yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince görevlendirilen komisyon tarafından 2035'e kadar kiralanan ve Sultan Sencer Gençlik Köyü adı verilen Kızılcahamam ilçesindeki tabiat parkında doğa yürüyüşü yaptı.

Bahçeli, Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'nda düzenlenen "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" etkinliğinin ardından, "Sultan Sencer Gençlik Köyü" adı verilen mesire alanına geçti.

Burada konuşan Bahçeli, Sultan Sencer'in, Orta Asya ile Anadolu Türklüğü'nün ortak hakanı olduğunu belirterek, Sencer'in adı verilen, içerisinde 3 gölet bulunan alanda gençlerin tatil yapabilmelerinin sağlanacağını anlattı.

Bu amaçla yapılan planlama çalışmalarının devam ettiğini belirten Bahçeli, halka açık olacak alanın, özellikle gençlerin Ankara'dan gelerek burada istirahat etmelerinin sağlanacağını ifade etti.

Tabiat parkı olarak geçen alanın, kendisinin görevlendirdiği bir komisyon tarafından Orman Genel Müdürlüğünden, "tatil köyü' olarak kiralandığını ve mülkiyetinin kendilerine ait olmadığını söyleyen Bahçeli, "Eskiden Şahinler Tabiat Parkı idi, ama şimdi Sultan Sencer Gençlik Köyü'dür. 2035 yılına kadar bize aittir. Ondan sonra tekrar sözleşme yapılabilir." bilgilerini paylaştı.

Bahçeli, alana giriş ücretinin sorulması üzerine, "Burası Allah'ın bir nimeti, Allah'ın verdiğinden para alınmaz. Herkes burada gelip kalabilir." dedi.

Konuşmasının ardından, alanı gezen ve partililerle doğa yürüyüşü yapan Bahçeli, partililer ve basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

PARTNERHer yıl 138 bin kişiyi öldürüyor! Dehşete düşüren detaylarHer yıl 138 bin kişiyi öldürüyor! Dehşete düşüren detaylar
Sulama kanalında kalan balıkları gençler kurtardıSulama kanalında kalan balıkları gençler kurtardı
Bodrum sahilleri yabancı turistlerinBodrum sahilleri yabancı turistlerin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Kızılcahamam MHP Sultan Sencer Gençlik Köyü

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Sinan Oğan 24 Haziran seçimlerine günler kala Twitter'dan paylaştı: Kandil'e operasyon geliyor

Sinan Oğan 24 Haziran seçimlerine günler kala Twitter'dan paylaştı: Kandil'e operasyon geliyor

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler: Perişan edeceğim onu meydanlarda

İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler: Perişan edeceğim onu meydanlarda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.