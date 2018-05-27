Bahçeli Kızılcaham'da doğa yürüyüşü yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince görevlendirilen komisyon tarafından 2035'e kadar kiralanan ve Sultan Sencer Gençlik Köyü adı verilen Kızılcahamam ilçesindeki tabiat parkında doğa yürüyüşü yaptı.

Bahçeli, Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'nda düzenlenen "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" etkinliğinin ardından, "Sultan Sencer Gençlik Köyü" adı verilen mesire alanına geçti.

Burada konuşan Bahçeli, Sultan Sencer'in, Orta Asya ile Anadolu Türklüğü'nün ortak hakanı olduğunu belirterek, Sencer'in adı verilen, içerisinde 3 gölet bulunan alanda gençlerin tatil yapabilmelerinin sağlanacağını anlattı.

Bu amaçla yapılan planlama çalışmalarının devam ettiğini belirten Bahçeli, halka açık olacak alanın, özellikle gençlerin Ankara'dan gelerek burada istirahat etmelerinin sağlanacağını ifade etti.

Tabiat parkı olarak geçen alanın, kendisinin görevlendirdiği bir komisyon tarafından Orman Genel Müdürlüğünden, "tatil köyü' olarak kiralandığını ve mülkiyetinin kendilerine ait olmadığını söyleyen Bahçeli, "Eskiden Şahinler Tabiat Parkı idi, ama şimdi Sultan Sencer Gençlik Köyü'dür. 2035 yılına kadar bize aittir. Ondan sonra tekrar sözleşme yapılabilir." bilgilerini paylaştı.

Bahçeli, alana giriş ücretinin sorulması üzerine, "Burası Allah'ın bir nimeti, Allah'ın verdiğinden para alınmaz. Herkes burada gelip kalabilir." dedi.

Konuşmasının ardından, alanı gezen ve partililerle doğa yürüyüşü yapan Bahçeli, partililer ve basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

