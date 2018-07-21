Bahçeli klasik otomobiliyle Başkent caddelerinde tur attı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA) MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendi kullandığı klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde turladığı anların görüntüleri, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. MHP'nin sosyal medya hesaplarından Devlet Bahçeli'nin kendi kullandığı 06 TCD 07 plakalı 1970 model Ford marka klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde gezdiği anlara ait bir video paylaşıldı. Yaprak Sayar'ın 'Lütfen' şarkısı eşliğinde hazırlanan videoda, Bahçeli'nin 1071 Malazgirt Bulvarı'nda klasik otomobilini kullandığı görüntüler yer aldı. Otomobilin içinden ve dışından yapılan çekimlerin bulunduğu videoda, Bahçeli'nin kendisine bozkurt işareti yapan diğer araçtaki sürücülere yine bozkurt işareti yaparak selamladığı görüldü. Video, paylaşılmasının ardından çok sayıda beğeni topladı.
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