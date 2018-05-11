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Bahçeli: Milli geleceğin rotasını çizen 'Cumhur İttifakı'dır 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 18:30 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 'Cumhur İttifakı'na ilişkin, "Milli geleceğin rotasını çizen Cumhur İttifakı'dır.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 'Cumhur İttifakı'na ilişkin, "Milli geleceğin rotasını çizen Cumhur İttifakı'dır. Gelecek özlemlerini gerçekleştirerek hayat gerçeği yapacak; huzur, refah, istikrar ve istikbal arayışlarına mihmandarlık ve rehberlik edecek yönetim yapısı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çanakkale'den Yemen'e, Kanije'den Plevne'ye, yazılmamış destanlardan yaşanmış nice zaferlere kalemiyle dokunan; duyuş, duruş ve şuur ölçüleriyle roman satırlarına döken tarihçi, yazar ve fikir insanı Mehmet Niyazi Özdemir'in vefatından üzüntü duydum. Eserleriyle, mütevazı hayatıyla öne çıkan merhum Özdemir'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, Türk fikir hayatının mümtaz camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Tarih ilhamımız, ecdat kaynağımız, Türklük varlığımız, Türk milleti yegâne gücümüz, dahası vazgeçilmezimizdir. Hayalini kurduğumuz, haysiyetle savunduğumuz ne varsa hedefimizdir. Ve de mutlaka ulaşılacaktır. Büyük ülkülere tutunmak ancak kendini aşmayı bilen, fedakârlığın ruhunda erimiş yüksek vasıflı millet evlatları eliyle sağlanacaktır. Millet birdir, o da Türk milletidir. Türkiye'yi durdurmaya hiçbir odağın, hiçbir karanlık mahfilin nefesi yetmeyecektir. Milli geleceğin rotasını çizen Cumhur İttifakı'dır. Gelecek özlemlerini gerçekleştirerek hayat gerçeği yapacak; huzur, refah, istikrar ve istikbal arayışlarına mihmandarlık ve rehberlik edecek yönetim yapısı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir" ifadelerine yer verdi.

ANKARA (DHA)

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