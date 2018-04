Bahçeli: Muazzam millet hareketi devrededir, bu da Cumhur İttifakı’dır

"FARKINDA MISINIZ, NE ÇOK KUTUPLAŞTIK?" Farkında mısınız, ne çok kutuplaştık? Nasıl da birbirimize çatık kaşlarla bakar olduk? Yüzler gergin, sesler boğuk, eller soğuk, gönüller donuk! Diyor ya Yusuf Has Hacib: “Yaşam zorlaştı, endişe çoğaldı; hırs ve tamah arttı, sevinç azaldı.” Tam da böyle değil mi?

Aklı başında, vicdan ve insaf sahibi her insanın talebi aslında benzerdir: Huzur aranır, sükûnet istenir, saadet beklenir, refah ümit edilir. Bunlar her insanın hakkıdır. Bu değerler insanın insanca yaşaması için yeterli değilse de, gerekli ihtiyaçlar arasındadır.

Boşuna dememişti Yusuf Has Hacib: “Dünya baştan ayağı bozuldu, görüp de şaşıran var mı bunu? Müslümanlar karıştı, birbirini yiyor, tam bir huzur bulan kafirler yatıyor.”

"HER İNSAN EMANETTİR"



Her insan emanettir. Manevi sorumluluğunu idrak edenler için emanetin yere düşmesi, emanete leke düşürülmesi hatıra veya hayale bile getirilemeyecektir. Ancak Yusuf Has Hacib yine asırlar önce hükmünü vermişti: “Emanetin adı var, hani koruyan; nasihatin sözü var, hani tutan.”

"BUNLARIN HESABI, KARANLIK PLANLARI MUTLAKA TERS TEPECEKTİR"



Günahın çıkmazında yolunu kaybedenler, Hakk’ın izinden,hakikatin çizgisinden sapan zavallılardır.Bunlar için vefa teferruattır. Bunlar için her değere veda tıynettir.Bunlara ne söylense nafile, ne yapılsa temelsizdir. Ve bunların hesabı, karanlık planları mutlaka ters tepecektir.

Ağızları bozuk,anıları bulanık,adları bulaşık,ahlakları bozgun olanların,suretleri ne olursa olsun,siretlerini gizleme ihtimali yoktur.Satır satır büyüyen,sadır sadır devleşen samimiyet,milliyet,muhabbet,hürmet ve mensubiyet onuru her engeli yıkacak, her operasyonu alt edecektir.

"MUAZZAM MİLLET HAREKETİ DEVREDEDİR, BU DA CUMHUR İTTİFAKI'DIR"



Adam gibi adam olan doğal dürtüsüyle değil, aklıyla, kalbiyle, fikriyle, imanıyla, cesaretiyle hareket edendir. Bu hareket bir kez başladı mı durmak, durdurulmak nedir bilmez, böyle bir ihtimal tanımaz. Hamd olsun, muazzam millet hareketi devrededir. Bu da Cumhur İttifakı’dır.