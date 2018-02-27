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Bahçeli MYK'yı son kez topladı, adaylığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 10:00 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 18 Mart Kongresi’nde genel başkanlığa aday olacağını açıkladı. Bahçeli ayrıca, MYK üyelerine tunçtan yaptırdığı genel merkez maketini hediye ederken, internette şelale videosu ile fenomen olan vatandaşın 'Görüyorsunuz, anlatmama gerek yok' sözlerine atıfta bulundu.

Bahçeli MYK'yı son kez topladı, adaylığını açıkladı

MHP lideri Devlet Bahçeli kongre öncesinde son kez topladığı MYK üyelerine, ‘karargaha’ sahip çıktıkları gerekçesiyle tunçtan yaptırdığı bir genel merkez maketini hediye etti.

FENOMENE ATIF: GÖRÜYORSUNUZ, ANLATMAMA GEREK YOK

Habertürk TV'nin aktardığına göre, Bahçeli, maketi hediye ederken, Elazığ'ın tanıtımı için video çeken ve "Görüyorsunuz, anlatmama gerek yok" sözleriyle fenomen olan İsa Sezeroğlu'na atıfta bulundu.

ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, basına kapalı olarak yapılan ve açıklama yapılmayan toplantıda Bahçeli, MYK üyelerine ilk kez burada ilan ettiğini belirterek genel başkanlığa aday olacağını söyledi.

Bu arada MHP resmi başvurusuyla birlikte dün gazete ilanları aracılığıyla 18 Mart Kongresi’ni ilan etti. Edinilen bilgiye göre Bahçeli, cumhur ittifakıyla birlikte AK Parti ve MHP’ye yönelen ‘siyasette cepheleşme’ eleştirilerini anımsatırken, yaptıkları işin cepheleşme olmadığını, milli beka için bir araya geldiklerini anlattı ve “Önce onlar başlattı” diyerek siyasette cepheleşmeden CHP’yi sorumlu tuttu.

Bahçeli cumhur ittifakının gerekçelerini de yinelerken, 15 Temmuz sonrasında Türkiye’nin bir travma atlattığını, bu süreçten ancak bir güç birliğiyle çıkılabileceğini gördükleri için milli mutabakattan yana tavır aldıklarını vurguladı. “Güç birliği ihtiyaçtı” diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni bu nedenle desteklediklerini ve 2019 sonrasında da sistemin tüm temelleriyle oturtulması için bu güç birliğine ihtiyaç olduğunu anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Amacı olmayan bir genel başkan.Ne yüzle bakacaksın sen bu MİLLETİN yüzüne.?
SENİ DE GÖRDÜK SARAY BAHÇEVANI BAHÇECİK. DAVANI ÜLKÜNÜ NEYE KARŞILIK DEĞİŞTİN SÖYLE ONU DA GÖRELİM....
a k p girmek için adaylıgını koysaydı
Görüyoruz anlatmama gerek yok hesap sormazsam namerdim derken kendisini FETO APO BARZANI PAPA ILE EL ELE SALİH MUSLIM ile ittifak yapan Türklüğü boluculuk sayan TÜRKLÜK düşmanı PAPA çocuklarının bastonu oldun.. PAPA ittifakına karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur.. Ne Mutlu Türküm Diyene
partiye yaptığın tarifi mümkün olmayan hizmetler için sonsuz saygılar.yıllardır başında olduğun mhp yi aldın uçurdun aman hasta filan olma sonra biz mhp liler ne yaparız he hee heee....
Ne Mutlu Türk'üm diyene yazdırmasam şerefsizim.Okullarda andımızı okutmasam namussuzum.17/25 Aralık'ın hesabini sormasam namerdim.diyen sendin şimdi bunun cevabını sen vereceksin.Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alanla ortak oldun sen necisin şimdi.
@tuncergurbulak HEM SORU SORMUŞSUN HEM CEVAP VERMİŞSİN.BAŞKA SÖZE HACET YOK
LA BU SİYASET ÇÖPLÜĞÜNÜ HALA İZLİYORMUSUNUZ.
ALLAHINDAN BUL YAZIKLAR OLSUN
Yorumlara bak sabah akşam aynı bence siz yorum yazmayın mynet yerinize kopyalasın Türkiye gerçeği budur fazlasını ümit etmek isteyen yorumları içinde biraz ümit taşısın Türkiye her zaman bu şekilde yönetildi zihin anlayış aynı alkışlar her zaman aynı amaç için kullanıldı değişen hiçbirşey yok aynı yorumlarınız gibi aslında şikayetçi değilsiniz herşey arzu ettiğiniz gibi horozlar dövüşür sizde keyif çatarsınız çok fırsat çıktı ama yok biz illa horoz dövüştüreceğiz deyip en güzel imkanları teptiniz.. anlatmaya gerek yok görüyorsunuz!!
Kalan ömrünü saltanat ile garantiye alma hırsına bürünmüş bir adam görülüyor.
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