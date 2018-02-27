Bahçeli MYK'yı son kez topladı, adaylığını açıkladı

MHP lideri Devlet Bahçeli kongre öncesinde son kez topladığı MYK üyelerine, ‘karargaha’ sahip çıktıkları gerekçesiyle tunçtan yaptırdığı bir genel merkez maketini hediye etti.

FENOMENE ATIF: GÖRÜYORSUNUZ, ANLATMAMA GEREK YOK



Habertürk TV'nin aktardığına göre, Bahçeli, maketi hediye ederken, Elazığ'ın tanıtımı için video çeken ve "Görüyorsunuz, anlatmama gerek yok" sözleriyle fenomen olan İsa Sezeroğlu'na atıfta bulundu.

ADAYLIĞINI AÇIKLADI



Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, basına kapalı olarak yapılan ve açıklama yapılmayan toplantıda Bahçeli, MYK üyelerine ilk kez burada ilan ettiğini belirterek genel başkanlığa aday olacağını söyledi.

Bu arada MHP resmi başvurusuyla birlikte dün gazete ilanları aracılığıyla 18 Mart Kongresi’ni ilan etti. Edinilen bilgiye göre Bahçeli, cumhur ittifakıyla birlikte AK Parti ve MHP’ye yönelen ‘siyasette cepheleşme’ eleştirilerini anımsatırken, yaptıkları işin cepheleşme olmadığını, milli beka için bir araya geldiklerini anlattı ve “Önce onlar başlattı” diyerek siyasette cepheleşmeden CHP’yi sorumlu tuttu.

Bahçeli cumhur ittifakının gerekçelerini de yinelerken, 15 Temmuz sonrasında Türkiye’nin bir travma atlattığını, bu süreçten ancak bir güç birliğiyle çıkılabileceğini gördükleri için milli mutabakattan yana tavır aldıklarını vurguladı. “Güç birliği ihtiyaçtı” diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni bu nedenle desteklediklerini ve 2019 sonrasında da sistemin tüm temelleriyle oturtulması için bu güç birliğine ihtiyaç olduğunu anlattı.