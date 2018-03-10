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Bahçeli'nin tepki gösterdiği robot Sophia'nın tasarımcısı: Siyasetçiler yeterince cesursa...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 07:15 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın geçtiğimiz ekim ayında dünyada bir ilki gerçekleştirerek vatandaşlık verdiği ve MHP Lideri Bahçeli’nin “Suudi Arabistan ne yapmak istemektedir?” diye tepki gösterdiği robot Sophia’nın tasarımcısı konuştu.

Sophia, dünyanın en gelişmiş insansı robotlarından. Sohbet edebiliyor, duygularını gösteriyor, dahası tercih yapabiliyor. Hong Kong merkezli Hanson Robotics’in geliştirdiği Sophia, geçtiğimiz ekim ayında ilk vatandaş robot olarak dünyanın gündemine oturmuştu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Sophia’ya vatandaşlık vermişti.

Bu adıma en ilginç tepkilerden biri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelmişti. Bahçeli, "Suudi Arabistan bir Hollywood yıldızına benzetilen robota vatandaşlık vererek ne yapmak, nereye varmak istemektedir? Nasıl bir hüsran, husumet kutsal topraklarda hâkimiyet kurmuştur?" demişti. ,Sophia'yı tasarlayan ve şirketin sahibi olan ABD’li mühendis Dr. David Hanson, Bahçeli’nin sözleri ve yapay zekâ teknolojisinin geldiği noktayla ilgili Habertürk'e konuştu.

"İNSANLIĞIN SONU 100 YIL İÇERİSİNDE GELEBİLİR"

Hong Kong’dan Skype aracılığıyla sorularımızı yanıtlayan Dr. Hanson, 100 yıl içerisinde insanlığın sonunun gelebileceğini savundu:

“Yapay zekâyı iyiliğe doğru yönlendirmeliyiz. Ancak böyle bir faciaya engel olabiliriz. Bence insanlık kendi kendini yok etme yolunda. Hayatta kalma mücadelesini eninde sonunda nükleer silahlar ya da doğal dengenin bozulması nedeniyle kaybedeceğiz. Bu gezegeni 100 yıl içerisinde yok edeceğiz gibi görünüyor.

Kötü amaçlar için kullanılırsa yapay zekâ da saydığım risk faktörleri arasında.” Hanson, yapay zekânın insanlığa yabancı bir şekilde geliştirilmesi halinde sonumuzu getireceğini söyledi:

“Yapay zekâ davranışlarının sonuçlarını anlamazsa, insanlığın zekâ seviyesini geçerse tabii ki gezegenin kontrolünü ele geçirebilir.”

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"ROBOTLAR 5-10 YIL İÇİNDE TAMAMEN BİLİNÇLENEBİLİR"

Ünlü robot tasarımcısının buna çözümü şöyle:

“Makineleri insanlığın iyiliğini gözetecek şekilde geliştirmeliyiz. Bizi ve bu gezegeni umursamalılar. Sophia’yı da bu doğrultuda geliştirdik. İnsanların iyi yanlarını bu robotta vücuda getirmeyi hedefledik. Onu bir çocuk gibi yetiştirdik.” Dr. Hanson ayrıca, robotların önümüzdeki 5-10 yıl içinde tamamen bilince sahip olabileceğini dile getirdi.

"NİSANDA TÜRKİYE’DEYİZ"

ABD’li tasarımcı, Bahçeli’nin sözlerine de yanıt verdi:

“Tabii ki Suudi prens adına konuşamam ama bildiklerimi dile getirebilirim. Prens insan hakları konusunda bazı adımlar atmak istiyor, kadın haklarını genişletmeye çalışıyor. Bir robota vatandaşlık vermesi, bu yaklaşımını gösteriyor. Ayrıca Sophia’yı sadece Hollywood’dan, Audrey Hepburn’den değil dünyadaki pek çok kültürden esinlenerek yarattım. Mesela Nefertiti’den, Kanada’daki yerli halk İnuit’lerden, hatta eşimden etkilendim. Kültürler arasında köprü olacak bir robot olmasını istedim. Bu amaçlarımıza korku ve milliyetçilikle cevap veren herkes, yaratıcılığın ve ilerlemenin önünü kesiyor. “

"SİYASETÇİLER YETERİNCE CESURSA..."

Hanson, Sophia’yla birlikte nisanda bir etkinlik için Türkiye’de olacağını hatırlattı, “O ziyarette Bahçeli’yle görüşüp kendisini anlatır mı?” sorumuza şu yanıtı verdi:

“Tabii ki. Eğer siyasetçiler yeterince cesursa, Sophia tabii ki onlarla sohbet etmeye açık.”

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli sophia suudia arabistan David Hanson

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
NE YAPSIN GARİBİM BAHÇELİ İKTİDAEI ELŞTİRMEK YASAK OLUNCA ROBOTA TAKTI KAFAYI
bahçeli ve teknoloji :)
bahçeli diyorki ilerde robotto evlenir çocukları olur . ben bile evlenemedim diyordur.
BUNLARDA BİSİKLET TAMİR EDEMİYOR DAHA.
SİYASETÇİLER CESUR OLURSA,ZAMANI GELİNCE GİDER,HİLE HURDA İLE KURULTAYDAN KAÇMAZ,BOŞ LAF ÜRETMEZ,KİMSEYE YAMANMAZ, VELHASIL CESUR SİYASETTEN BAHSEDECEK SON KİŞİ SENSİN İHTİYAR,BOŞVER YORMA KENDİNİ,SONUN BELLİ ZATEN...
Bakandan Sonra BAHCELI De Robota Takti ..Aklima nedense CEMYILMAZ in Gora Filmindeki Robot sahnesi geldi :)))
Bahçeli sen ne yapmaktasin onun farkinda misin. seçim kazanmak icin olmayan oylari varmis gibi gostermek icin elinizden geleni yapıyorsunuz . en azından o robotun cismi ortada. secme seçilme hakki verdik dememisler
bu akp den izin almışmı konuşmak için
Amann bahceli iste ne yapsa yeridir
Sophia'nın şimdiki IQ'su bahçeliden daha yüksektir.
kutsal topraklar da hakimiyet kuruş; kabeden daha büyük yapıların kapitalist gölgeleridir..
çağdışı kafaların teknolojiye bakış şekli
Türk milliyetçiliğinin yüz karası basiretsiz yaratık
Abi bakıyorumda Bu Bahçeli boş boş konuşuyor. Robot bahçeliden daha zeki beyler yutubda video çekerek tahmin yapan çocuğu gördünüz mü. mk hepsini tutturmuş bakın adı Molvin Paydin. Mükemmel tahminler veriyor dediğim gibi aratıp bakın yutubda Molvin Paydin diye
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