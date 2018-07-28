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Bahçeli: Papazı isteyen ABD, Pensilvanya'daki haini verirse takas imkân ve ihtimali doğabilecektir

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 17:53 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rahip Andrew Brunson'un ev hapsine alınması sonrasında ABD tarafından yapılan açıklamalara tepki göstererek, "Türkiye-ABD ilişkilerini casusluk suçlamasıyla bağımsız ve tarafsız Türk mahkemesinde yargılanan bir Papaz riske atıp krize sokuyorsa ne söylense nafiledir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rahip Andrew Brunson'un ev hapsine alınması sonrasında ABD tarafından yapılan açıklamalara tepki göstererek, "Türkiye-ABD ilişkilerini casusluk suçlamasıyla bağımsız ve tarafsız Türk mahkemesinde yargılanan bir Papaz riske atıp krize sokuyorsa ne söylense nafiledir. ABD Başkanı Papaz peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ'cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmelidir. Türkiye tam bağımsız, tam bağlantısız bir ülkedir. Onun bunun ağzına bakmadık, bakmayacağız. Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Tehdit acizlerin zaafı, korkakların zayıflığıdır. Kaldı ki, Türk milletine tehdit işlemez, tarihin hiçbir döneminde de işlememiştir. Papazı isteyen ABD, Pensilvanya'daki haini verirse her hal ve şartta bir takas imkân ve ihtimali doğabilecektir. Nasıl olsa, suçluların, ajanların ve hainlerin değiş-tokuşuna Soğuk Savaş yıllarında epey tesadüf edilmiştir. Kanaatim odur ki, ya bir yol ağzında, ya da bir köprübaşında suçluların takası sağlanabilecektir…" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı twıtterdan 'Askıda Ekmek Projesi' ve Rahip Andrew Brunson'un ev hapsine alınması sonrasında ABD tarafından yapılan açıklamalara ilişkin paylaşımlarda bulundu.
Bahçeli, 'Askıda Ekmek Projesi'ne ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Askıya koyulan ekmek Türk toplumculuk anlayışının kutlu bir tezahürüdür. Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacib 'Ekmek-Tuz Hakkı' kavramıyla vefakâr olmanın önemine, toplumun birlik ve beraberliğindeki gücün dayanışma ve yardımseverlik olduğuna işaret etmiştir. Askıda Ekmek Projesi’nin iki ana kaynağı vardır. Birincisi inanç ve iman ölçülerimiz, ikincisi Türk kültürünün asırlar ötesinden süzülüp gelen kurumsallaşmış sosyal övüncüdür. Bir elin verdiğini diğer elin görmemesi, komşusu aç iken tok yatanın bizden sayılmaması asıldır,esastır. Ekmek; nimettir, berekettir, değerdir, aç karınların azığı, tok gönüllerin aşıdır. Ekmek aynı zamanda milli ve manevi hayatımızın mihveridir. Memnuniyetle müşahede ediyorum ki, başlattığım 'Askıda Ekmek Projesi' geniş bir yankı bulmuş, vatandaşlarımızın desteğiyle buluşmuştur. Askıda Ekmek Projesi’nin iki ana kaynağı vardır. Birincisi inanç ve iman ölçülerimiz, ikincisi Türk kültürünün asırlar ötesinden süzülüp gelen kurumsallaşmış sosyal övüncüdür. Bir elin verdiğini diğer elin görmemesi, komşusu aç iken tok yatanın bizden sayılmaması asıldır,esastır. Askıya koyulan ekmek Türk toplumculuk anlayışının kutlu bir tezahürüdür. Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacib 'Ekmek-Tuz Hakkı' kavramıyla vefakâr olmanın önemine, toplumun birlik ve beraberliğindeki gücün dayanışma ve yardımseverlik olduğuna işaret etmiştir. Ekmek; nimettir, berekettir, değerdir, aç karınların azığı, tok gönüllerin aşıdır. Ekmek aynı zamanda milli ve manevi hayatımızın mihveridir. Memnuniyetle müşahede ediyorum ki, başlattığım 'Askıda Ekmek Projesi' geniş bir yankı bulmuş, vatandaşlarımızın desteğiyle buluşmuştur. 'Ekmek-Tuz Hakkı' Türk kültürünün müşfik bir mükâfatıdır. İnsanidir, vicdanidir, ahlakidir, İslamidir. Ayrıca barış ve kardeşliğin mahsulüdür. Bu hakkı bilmeyenler, bu hakkı tanımayanlar Türk milletine aba altından sopa göstermeye kalkışırlarsa en başta kendileri kaybedecektir.

"PAPAZ BAHANESİYLE ŞANTAJA BOYUN EĞMEYİZ, EĞMEYECEĞİZ"
Bahçeli, Rahip Andrew Brunson'un ev hapsine alınması sonrasında ABD tarafından yapılan açıklamalara ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Malum Papaz serbest bırakılmazsa yaptırım uygulayacaklarmış! Bu üslup küstahça değil midir? Buyurgan, bulanık ve buruşmuş bir tavır sayılmayacak mıdır? Türkiye’nin tehditlere pabuç bıraktığı nerede görülmüş, nerede duyulmuştur? On yıllardır müttefiklik hukuku içinde bulunduğumuz ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir Papazı bahane göstererek Türkiye'yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir. Türkiye-ABD ilişkilerini casusluk suçlamasıyla bağımsız ve tarafsız Türk mahkemesinde yargılanan bir Papaz riske atıp krize sokuyorsa ne söylense nafiledir. ABD Başkanı Papaz peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ’cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmelidir. Türkiye tam bağımsız, tam bağlantısız bir ülkedir. Onun bunun ağzına bakmadık, bakmayacağız. Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Tehdit acizlerin zaafı, korkakların zayıflığıdır. Kaldı ki, Türk milletine tehdit işlemez, tarihin hiçbir döneminde de işlememiştir.

PAPAZI İSTEYEN ABD, PENSİLVANYA'DAKİ HAİNİ VERİRSE TAKAS İMKÂN VE İHTİMALİ DOĞABİLECEKTİR
Papazı isteyen ABD, Pensilvanya’daki haini verirse her hal ve şartta bir takas imkân ve ihtimali doğabilecektir. Nasıl olsa, suçluların, ajanların ve hainlerin değiş-tokuşuna Soğuk Savaş yıllarında epey tesadüf edilmiştir. Kanaatim odur ki, ya bir yol ağzında, ya da bir köprübaşında suçluların takası sağlanabilecektir…"

ANKARA (DHA)

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