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Bahçeli talimat verdi! Kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 23:22 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, yayımladığı açıklama ile Ülkücü İşçiler Derneği’nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda süresiz olarak kapatıldığını açıkladı.

Bahçeli talimat verdi! Kapatıldı

Kılavuz açıklamasında, “Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in talimatlarıyla Ülkücü İşçiler Derneği Genel Merkezini ve bağlı bulunan tüm bölge, il ve ilçe temsilciliklerini 28 Aralık 2017 tarihi itibariyle kapatmış bulunmaktayız. İl ve ilçelerde davasına ve milletine hizmet etme gayretinde olan işçi ülküdaşlarımızın samimi duyguları; Ülkücü İşçiler Derneği Genel Merkezinde yuvalanan ahlaktan yoksun, insani hassasiyetlerden uzak hayasız, rezil bir takım zevat tarafından istismar edildiği görülmüştür. Ayrıca bazı il ve ilçe şubelerinde de bu zevata çanak tutan, Türk-İslam değerlerinden nasibini almamış, kan emici aşağılıkların varlığı da bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

KARARLILIKLA İFADE EDİYORUZ

Ülkücü işçiler için Ülkü Ocaklarının kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Kılavuz, şu açıklamada bulundu:

“Tüm Türkiye genelinde Allah rızasını gözeterek, karşılık beklemeden, hak davaya hizmet eden işçi ülküdaşlarımızın başımızın üzerinde yeri vardır ve Ülkü Ocakları il-ilçe teşkilatlarımızın kapıları sonuna kadar açıktır. Asil, adil, samimi, dürüst, ilkeli, yüksek seciyeye sahip, Ülkücü dünya görüşünü yaşam tarzı haline getiren hiçbir ülküdaşımızdan vazgeçmeyeceğiz. Başbuğumuzun ve şehitlerimizin emaneti olan bu kutlu davanın ve inanmış ülküdaşlarımızın emeğine, alın terine ihanet ederek çıkar elde etmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğimizi kararlılıkla ifade ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli Ülkü Ocakları Olcay Kılavuz

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Partiyide kapat olsun bitsin ihtiyar...
adam kendini adamış ülkücü adını silmeye
mehape faşist ve gerici bir partidir. başındakiler de kukla ve piyondur. günümüzde tam da hareket etmesi gerektiği gibi hareket etmektedir. asıl milletini seven Türkçüler daima Atatürkçülerdir. gerisi vız tırs hava gazııı
Türkiyenin yeni, pensilvanyanın eski texas tommix Tomris hatunu gelecek ve Türkiye İYİ olaa! !!! pardon arkadşlr yannış yere yazdık galiba ))
@palermo544 persilvanyaya selam olsun diyen fetosun sümüklü mendilini yiyen biri olarak bunu senmi diyon havat ergenekon balyoz dediniz Kandirildik deyip geçtiniz şimdi byrock dediniz yine kandirilmssiniz ne zaman fetosun dizinin dibinde tekrar kasila poz verecek baban bilo oğlan
@palermo544 Feto pkk pyd barzani ile ortak olup ıhanet edenlere karşı hayırsever işadamı reza nın altına yatıp milyon dolarları götüren devletin sırlarını satan hainlere karşı BOPUN çocuklarına karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur...
Tomris hatunu bilmeyecek kadar bizans kalıntısı Atatürk u sevmeyecek kadar yunantohumisunnn
@palermo544 Ne oldu?Kıskanıp Ege adalarımızı kurtarmayamı gideceksin yoksa.
@palermo544 zuhaha
ee önceden ülkücüler işçi çocuğuydu artık hepsi hukuk bitirdi para basan avukat oldu tabii kapatırlar
Adam gibi adam cart curt etmeyin..
Yakında ülkü ocaklarında kapatırsın senden herşey beklenir.
Sn.Bahçeli en kısa sürede osmanlı ocaklarına üye ol Mhp yi ülkücülüğü ve ülkü ocaklarını bitirdin
Feto pkk pyd barzani ile ortak olup ıhanet edenlere karşı hayırsever işadamı reza nın altına yatıp milyon dolarları götüren devletin sırlarını satan hainlere karşı BOPUN çocuklarına karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur...
Bi yerinde kapama tuşu yokmu şu akp sözcüsü devlet bahçeliyide kapatsalar kimden oy alıcak çok merak ediyom apoyu asmadı şimdi türk milliyetçiliğini ayaklar altına alan şehite kelle diyen pkk ile megri megri ağlayanlarla yürüyecen tüküreyim senin milliyetçiliğine devletin bekasıymış devletin bekası bop eş başkanlarından geçmiyo yolunu kaybedenler fetönün bağrından kopanlarla bu işler olmuyo tırt milliyetçiliğinde başını yediniz
FETO ÜRÜNÜ BARZANİ ÇOCUĞU PAPA DOSTU BOP TAŞERONU KÜRESEL GÜÇLERİN PIYONLARINININ BASTONU IHANETIN TARIHE GECTI SENIN GIBI PUSKEVITLER OLDUKÇA MHP YÜZDE 2 BULAMAYACAKTIR IYI PARTI GÜMBÜR GÜMBÜR GELIYOR TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN ARAPSEVERIN YEDEK LASTIGI
UMARIM DEDİĞİNİZ GİBİDİR. AMA SORUN YOK YAKINDA PARTİYİDE KAPATACAKSINIZ NASIL OLSA. YAZIK.
MHP
geç bile kaldınız sayın bahçeli MHP cok zarar veriyordu oçaklar çünkü ocakları yönetenler genel olarak mafyatik tipler
Sanki Age of Empires oynuyor. Kuran da densin, kapatan da. Madem ki merkez teşkilatta 3-5 kendini bilmez, Türk-İslam ahlakından yoksun kişiler türedi de, neden taşraya kadar yaydınız olayı? Orada o 3-5 kişinin kafasını uçuraydınız ya...
iyi iyi yavaş yavaş kapat koçum bir mekez kalsın saz arkadaşlarınız ile başkancılık oynar arada genel kurul vs birşey yapar vakit gecirirsiniz
Ne başarılı adam ya...Koskoca MHP'yi bitirdi. İnşallah ölemez de yorganlar yırtarsın!
Ülkücü işçiler derneği de neymiş.? Daha neler duyacağız.
mhp ye kilit vurmanız yakın 45 yıllık başbuğun mirasını bitirdiniz
gitti gidiyor atlılar artık ülkü ocaklarında milletin kanını oluk oluk akıtacağına tandır ekmeği pişirir püskevit bahçesi...yürübe kim tutar seni
kapatıyoruz... kimse kalmasın...
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