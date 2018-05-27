Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Ülkücü Şehitleri Anma Günü' dolayısıyla Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

'Ülkücü Şehitleri Anma Günü' için Kızılcahamam'a gelen MHP Lideri Bahçeli, ilk olarak Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Çok sayıda partili tarafından karşılanan Bahçeli, dua ettikten sonra Ülkücü Şehitler Anıtı'na kırmızı karanfil bıraktı. Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, 27 Mayıs 2011'den bu yana Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'nda buluştuklarını söyledi. Ülkücü şehitleri rahmet ve dualarla andıklarını belirten Bahçeli, "Onlar bizim gururumuz, iftihar ve ilham kaynaklarımızdır. Hatıralarını yere düşürmemek, emanetlerini hakkıyla benimseyerek, layık olduğu seviyelere yükseltmek vefa borcumuz, vicdan ödevimizdir. Hürmetle andığımız ülkücü şehitlerimiz, yaşadıkları çağa fedakarlıklarıyla nüfuz etmiş, cesaretleriyle yön vermiş, ülküleriyle anlam katmışlardır" dedi.

'MİLLİYETÇİ- ÜLKÜCÜ TÜRK MİLLETİNİN AYDINLIK GELECEĞİDİR'

Ülkücülüğün, hak ve hukuk mücadelesinde öne çıkmak, milli ve manevi değerlere yılmadan, yorulmadan, yüksünmeden bağlanmak olduğunu kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ülkücülük iman ve ahlak olgunluğunda doruklara tutunmaktır. Bizim çağın dar kalıplarına sığmayan ülkülerimiz, güdük ve güdümlü akılların alamayacağı hedeflerimiz vardır. Bizim Kızılelma ülkümüz vardır. Türk milletinin istikbal ve istiklalini korumak, geleceğin güçlü ve büyük Türkiye'sini kurmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Devlet ve milletimizin bekasını teminat altına almak, her türlü iç ve dış tehditlere karşı uyanık olmak geçmişe karşı borcumuz, geleceğe karşı sorumluluğumuzdur. Hedefimize giden yolda çıkarlar yoktur. Nefsi arzular bu yolda hasmımız, dünyalık beklentiler ayaklarımızın altındadır. Bizler, inanmış, kendini milletine ve devletine adamış ülkücüleriz. Bizler, hakkın, halkın, haklının hizmetkarıyız. Bizler, Türk ve İslam'ın gönüllü neferleriyiz. Bizler, doğrunun ve doğruluğun yanında, dürüstlüğün ve düzgünlüğün şiarındayız. Öyle olmak, öyle kalmak durumundayız. Ülkücünün bitmek bilmez bir arzu ve arayışı vardır. Bize heyecan katan ve şevk aşılayan ise milletimize karşı olan eşsiz sevdamızdır. Bizim zamanın kısır döngülerine hapsolmak gibi bir lüksümüz yoktur. Ülkücünün olduğu yerde azim vardır, gayret vardır, başarı vardır, mertlik vardır, fedakarlık vardır, cesaret vardır. Aziz milletimizin tüm değer ve özellikleri bizim varlık ve anlam kaynağımızdır. Milliyetçi-Ülkücü Hareket Türklüğün umudu, Türk milletinin aydınlık geleceğidir."