* MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

“Malum İslam ülkeleri kaçak güreşiyor, Kudüs'ü anmadan, Filistin davasına temas etmeden, İsrail ve ABD'yi ağızlarına almadan cılız kınama mesajlarıyla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Alayına yazıklar olsun, alayına yuh olsun!

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ USTA / İstanbul DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kudüs imanımızın iftiharıdır, itibarıdır. Nitekim 'gitti' demekle gitmez, 'düştü' demekle düşmez, 'İsrail'in başkenti' demekle bu tartı, bu sıkleti çekmez, çekemez." dedi.

Yenikapı Miting alanında düzenlenen “Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde konuşan Bahçeli, "Bugün "Zülme Lanet Kudüs'e Destek" temasıyla Yenikapı'da toplanmış bulunuyoruz. Zulme karşı yükselen yükseldikçe arşa değen değdikçe zalimleri deviren, hakkın, hakikatin ve hidayetin onuruyla Yenikapı'yı doldurduk" diyen Bahçeli, "İman dolu gönüllerimizle günahkarlara aşılmaz duvarları ördük. Mazlumlar için ayaktayız. Ramallah'taki mazlumlar, mağdurlar için ayaktayız. El-Halil'deki Eriya'daki mahkumlar için Allah aşkına kıyamdayız. Türk ve İslam yurtlarının feryadından dolayı yaslıyız. Kerkük'ten Kudüs'e, Telafer'den Kıbrıs'a, Kaşkar'dan Karabağ'a yaşanan her acının, yapılan her saldırının, kurulan her tuzağın hem hasmı hem karşısındaki haysiyet kalesiyiz. Çünkü biz Türk milletiyiz. Çünkü biz İslam'ın kanla, canla, irfanla harcı karılmış kuluyuz. Bu vesileyle sizlere hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum" diye konuştu.