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Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı, Meral Akşener'e sert sözler

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 12:02 | Son Güncelleme 1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olabileceği söylenen Abdullah Gül için "Ben adayım diye ortaya çıkması izah edilemez. Sağın solun dolduruşuna gelmemesinde yarar vardır" dedi. Bahçeli MHP'nin inanlar partisi olduğunu belirterek "MHP benim inancıma göre dualı bir partidir. Bu partiyle kim uğraşıyorsa iki yakası bir araya gelmez. Cenabı Hak bazen yardım eder. İYİ Parti diye bir parti kurar, bir hanımefendiyi de koluna takar güle güle der" diye konuştu.

Ankara'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye sert sözlerle yüklendi. Bahçeli şunları söyledi: "Kayıtlara böyle düşsün diye söylüyorum. MHP’nin barajı aşma-aşamama gibi bir meselesi yoktur. MHP inandığı yolda yoluna devam etmektedir. Ancak sadece bizimle alakalı değil, Türkiye’de barajın getirmiş olduğu her partiye sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı mevcut partileri gözünüzün önüne getirin koyun. Bazı ittifakların normal olması isteniyorsa o zaman ittifak yapılabilinir diyoruz. Geçmiş dönemdeki kaygılarımızı dile getiriyoruz. MHP bu sefer refah diyecek, seçim sonuçları ortaya çıkacak kendinin oyu belli değil. Bu belli olsun yani, bunda kötülük var mı? Kendi arasında tartışacak, az mı alacak çok mu aldım. Ama oyunun ne olacağını bilecek. Madem ki Türkiye’de partiler hazineden yardım alıyor. Aldığı oy oranı, hazinedeki oy oranına yaklaşmış veya geçmiş ise hazineden yardımını alsın. MHP, holdinglerin kapısını çalmayan tek siyasi partidir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Öyleyse hakkımı almam lazım. İttifak olacaksa iradeden bize düşen neyse onu alırız. Yüzde 10 olur, 12 olur, bilmem ne olur. Bundan çok daha açık net ifade söz konusu olmaz. MHP üzerinde çok büyük oyunlar var. Bu oyunlar yeni değil. MHP varoluş gayesini sürdürdüğü sürece, misyon ve vizyonun terk etmediği sürece üzerinde küresel güçlerin, iç ve dış odakları önemli oyunlar oynayabilir. Geçmişte olmuştur bu, şimdi de olmaktadır. Eğer bir gün birileri MHP ile uğraşmaktan, onun faaliyetini engellemekten vazgeçerse biliniz ki MHP misyonunu ve vizyonunu kaybetmiş, 87 tane sıradan parti haline gelmiştir, uğraşmaya da gerek yoktur demektir. MHP inanan insanların partisidir. Benim inancıma göre dualı bir partidir. Bu partiyle kim uğraşıyorsa iki yakası bir araya gelmez. Cenabı Hak da bazen yardım eder. İYİ Parti diye bir parti kurar, bir hanımefendiyi de koluna takar güle güle der."

ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI

Bahçeli, Abdullah Gül'ün 2019'da aday olabileceği söyleniyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna şu yanıtı verdi: "Sayın Abdullah Gül bey, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde özel bir yeri olan şahsiyettir. Recep Tayyip Erdoğan bey ve parti kurucusu arkadaşlarla önemli çalışmalar içerisinde bulunmuştur. Kademe kademe yükselmiştir. Türkiye’nin bugünkü konjonktüründe, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişinin sağlıklı olmasında herhangi bir engelleyici yanlışı yaşamamasında yarar vardır. Abdullah Gül’ün “ben adayım” diye ortaya çıkması izah edilemez. Sağın solun dolduruşuna gelmemesinde yarar vardır."

AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...
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Anahtar Kelimeler:
MHP Abdullah Gül Devlet Bahçeli Meral Akşener

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
ADAY OLMAYACAKSAN BARİ AKIL VERME KARDEŞİM BU TUTUMUN SENİ BİTİRDİ.
bahçeli ilk seçimde tarihe gömüleceksin
bu adam hala konuşuyor yaa
korku bacayı iyice sarmış.. titriyorlar..
bu adam derken bu adam zaten Erdoğan'ın gizli silahı halka karşı kendi gücü bittiği için şimdi sahneye bunu sürecek arkadaşlar ama artık dere suyu bitti
Nedir bu korkunuz anlaşılır gibi değil.
Aferin be adam olmuşsun nihayet, yolun ayrılsa da başkalarına nasıl hitap edileceğini öğrenmişsin.
İŞİNE BAK ÜLKÜCÜLER SENİ İSTEMİYOR İLK SEÇİMDE HEZİMETE UGRADINI GÖRECEKSİN,YOL YAKINKEN AKP GEÇ MHP SENDEN KURTULSUN MHP VE IYI PARTI TEK PARTİ ÇIK ARADAN
ne kadar içi boş ve kof birinin peşine düşmüşüz ey bahçeli seni neyle esir aldılar nasıl uşak yaptılar kendilerine yazıklar olsun sana verdigimiz oylara korkakk
seçimlerde görüşürüz sayın saray bahçeli
Bitmiş bir adamın son çırpınışları bunlar. Henüz Akp eşrafını tanıyamamış kendileri bu seçim bittiğinde kendisini tarihin ihanetçiler sayfalarında bulacağından haber yok biri uyandırsın şu adamı yaşı geçti ayakta uyukluyor sürekli.
abdullah gülün,aday olup olmaması devlet bahçelinin meselesi mi?sana ne oluyor bahçeli.ülkücü:iman,aşk ve aksiyon adamıdır der ahmet arvasi.bu tanımın dışındaki tek adamdır bahçeli.aziz yıldırım ve devlet bahçeligiller bi bitmediniz be
Sayın Bahçeli...Beni bile korkutmadın ki senden Meral Hanım korksun...Senden artık kadınlar dahi korkmuyor ama çocuklar korkar bundan eminim
Ülkücüler artık senin dediğini yapacak değildir, Erdoğan'a etmediğin laf kalmadı, çocuklarına ve ekibine ağzına ne geldiyse söyledin referandum öncesi, şimdi ne değişti de erdoğan'ı desteklemeye karar verdin. Dün zararlı olan, bu gün niye desteklenir, hele onu anlat, ey Erdoğan............. demiyor muydun, ne oldu şimdi...
ARTIK GİTSEN İYİ OLUR ,HERKES AKP 'NİN KUCAĞINDA OLDUĞUNU BİLİYOR.
Adayımız herkese inat''İYİ'' olacak Bahçeli senin kafan karışık senin gibi söylemleri olana dedem rahmetli bunak derdi
bahcelı denen kısının soyledıklerı vs artık kımse dıkkate almıyor bu kadar donek olunmaz gecmısde kı akp ye soylemeerı bellı ya sımdı
Gerçek vatansever büyük milliyetçi bahçeli. köleliği özleyenlere gereken cevabı veriyor
bu memlekete en büyük hayrın siyaseti bırakman olacaktır
ülkücü dostları tenzih ederim tayyip sana köpek derken çok fena haklıymış. ancak bir köpek sahibine bu şekilde körü körüne itaat eder.
iyi partiye %100 oy verecektim. Ankara il başkanı ile tanıştıktan sonra %80 e düştü. adam diyor ki biz milleti dinleyeceğiz. 5 dakika kadar oturma fırsatımız oldu. daha beni dinlemiyorsun ki milleti dinleyesin. hiç hoşuma gitmedi ankara il başkanı.
MHP inanlar partisi. Ama Tayyibin kudretine inanlar partisi.
sayın bahçeli çok güzel konuştu. daha güzel izah edilemezdi. "anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az".
aman reisime dokunma diyor bahçeli açıkcası
MHP an itibarıyla siyasetten çekilmiş ve AKP nin alt kanadında çalışan taşeron olmuştur.. MHP ye destek veren arkadaş ve dostlarım bunuda bukadar açık görmüyorlarsa kör olmuşlar demektir..
Bahçeli tayyibe sormuş, patron aday gösterelim mi diye. tayyip yok demiş göstermeyin. onun açıklamasını yapıyor
bahçeli aday göstermiyormuş? yyaaaa aday gösterecek aklı selim kişi kaldımı ki partide aday göstersin. gülerim ben bahçelinin haline haha hahahaaaa.
yalnızca yaşına başına saygı duyardım artık oda yok zkkktir git ordan bahçeli .salak salak konuşmaya basladın artık sanamı sorcak insanlar adaylını korken......
BU BUNAN ARKASINDAN GIDENDE BEYINSIZ DERLER ???
demokrasi diye gem vuruyonuz adayların hepsine bir kulp takıyonuz sanane sen aday olmuyon diye kimse aday olmayacakmı tek adam çılgınlıgı ne
Bahçeli'nin kaset mağduru olduğunu düşünüyorum
dualı dediğin parti artık beddualı.bir milliyetçi olarak, her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldım diyen bir adama yanaştın,akp ye geçti diye partiden attığın tuğrul türkeşle işler nasıl gidiyor.tuğrulda iyi kafa buluyordur ha...
yazıklar olsun.(neymiş...yenikapı ruhu) bizim ÜLKÜ ruhumuza ne oldu.
sanamı sorması gerekıyo be cahıl
Vay Bahçeli vay Bende seni adam bilirdim.. Bu nasıl laflar Yemin ederim Benim diye akp liler taş çıkartırırsın. Bu nasıl yalakalık böyle azıcık onur yokmu sende dün sana köpek diyen bi kişiye böyle körkütük teslim olmak bu nasıl iştir.... bırak koltugu yapıştın kaldın devol gil şu milliyetciler rahat etsin . Tayip seni kanatlarının altına alır ....Her olayda akp den önce sen cevap veriyorsun kraldan çok kralcı oldun maşallah sen artık silindin bittin
ilk seçimde bahçeliye güle güle iyi partiye devam
Sayın Bahçeli yıllardır sana oy verdik nedemek aday değil im zaten siz size destek veren kamuda çalışan kamusen sendika sına üye olan kişilerin nasıl harcandığını birgün bile görmediniz itelenen hor görülen size umut bağlayan ları hiçe sayanlar ı tuttunuz Oylar Meral Hanıma
ulan madem aday göstermeyeceksiniz milletten partiniz adına nasıl oy isteyeceksin ? insanda utanma olur biraz...mhp ve bahçeli bitmiştir...
sanki buna soran varda !!!!!.vasıfsız etkisiz eleman.!!!!.türkiyenin kara günlerinden sorumlusun tarih seni bununla anacak ..zerre kadar önemsenmeyen birisin sen..akp ye kayıt olsen akp ye .utanmadan ATATÜRK ve Alpaslan Türkeş in resmini koymuş oraya..sen oraya damat ferit in resmini koy sana o yakışır ...
37 yaşındayım bu yaşıma kadar bütün seçimlerde MHP ye oy vermiş ve çevreme de tavsiyelerde bulunmuş biri olarak genel başkanımızın söylediği söylemler şahsen benim fikirlerimin yakınından geçmiyor. belli bir tabanı düşüncesi çizgisi olan bir partinin bu duruma nasıl geldi çok merak ediyorum. genel başkan kendini yeterli görmediği gibi partisinide en alta çekmekte göstermiş olduğu başarı karşısında şahsen çok üzülüyorum. partinin ve kendisinin sonunu hazırladığının farkında değil ve kurmaylarıda ses çıkarmamaktadır. bu mantaliteyle giderse siyasetin tozlu raflarına kalkacak.
eğer Allah sana yardım ediyorsa bütün ateistler cennete gidecek demektir kesinlikle Allah'ın lanet ettiği ilk insan sen olacaksın çünkü sen elinden ve dilinden asla şüphe edilmeyen bir peygamberin ümmetinden olamazsın menfaat için dün söylediklerini unutup bu gün yalakalık yapıyorsun kaybol ortalıktan varsa evine git
Kızgınlar bu partiyi göçürecek galiba.
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