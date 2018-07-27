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Bahçeli'den "askıda ekmek" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 19:26 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: - "Başlattığımız askıda ekmek projesi yaygınlaşmaya başladı. Milli ve sosyal dayanışmanın tezahürü olan bu projeyle varlıklı aileler yoksul kardeşlerimize, vatandaşlarımıza el uzatıyor, hatırlıyor, yardımlaşmanın erdemini gösteriyorlar" - "Askıda ekmek sosyal bir kurumdur. Türk toplumculuk anlayışının bir eseridir. İnanıyorum ki askıda ekme projesi tüm yurt sathında karşılık bulacak vatandaşlarımız tarafından sahiplenilecektir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Başlattığımız askıda ekmek projesi yaygınlaşmaya başladı. Milli ve sosyal dayanışmanın tezahürü olan bu projeyle varlıklı aileler yoksul kardeşlerimize, vatandaşlarımıza el uzatıyor, hatırlıyor, yardımlaşmanın erdemini gösteriyorlar." dedi.

Bahçeli, parti genel merkezinde, gazetecilerin ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı iddialarının doğru olmadığına yönelik Ticaret Bakanlığınca yapılan açıklamaya ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bu açıklamayı "memnuniyet verici" olarak niteleyen Bahçeli, ekmek zammına karşı dün başlatılacağını açıkladığı "Askıda Ekmek Projesi"ne yönelik ise şunları kaydetti:

"Başlattığımız proje yaygınlaşmaya başladı. Milli ve sosyal dayanışmanın tezahürü olan bu projeyle varlıklı aileler yoksul kardeşlerimize, vatandaşlarımıza el uzatıyor, hatırlıyor, yardımlaşmanın erdemini gösteriyorlar.

Askıda ekmek sosyal bir kurumdur. Türk toplumculuk anlayışının bir eseridir. İnanıyorum ki Askıda Ekmek Projesi tüm yurt sathında karşılık bulacak vatandaşlarımız tarafından sahiplenilecektir. Bir elin verdiğini diğer el elbette görmeyecektir. Muhtaç kardeşlerimizin karnı doyacaktır."

Ticaret Bakanlığınca bugün yapılan yazılı açıklamada, ekmek fiyatlarının illerde veya ilçelerde esnaf için ilgili esnaf ve sanatkar odaları, tacirler için ise ticaret odaları tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlendiğine işaret edilerek, bu konuda Türkiye Fırıncılar Federasyonunun görüş belirtmekten başka ekmek fiyatlarını belirleme konusunda herhangi bir yetkisinin bulunmadığı vurgulanmıştı.

Açıklamada, "Bugün itibarıyla Türkiye genelinde ekmek fiyatlarında yüzde 15 artış öngören bir talep gelmediği gibi, Bakanlığımızca bu konuya ilişkin herhangi bir görüş bildirilmemiştir. Türkiye Fırıncılar Federasyonunun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

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