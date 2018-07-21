MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendi kullandığı klasik otomobiliyle Başkent caddelerinde gezdi.
MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin kendi kullandığı 06 TCD 07 plakalı 1970 model Ford marka klasik otomobiliyle Başkent caddelerinde gezdiği anlara ait bir video paylaşıldı.
Yaprak Sayar'ın "Lütfen" şarkısı eşliğinde hazırlanan videoda, Bahçeli'nin 1071 Malazgirt Bulvarı'nda klasik otomobilini kullandığı görüntüler yer aldı.
Otomobilin içinden ve dışından yapılan çekimlerin bulunduğu videoda, Bahçeli'nin zaman zaman bozkurt işareti yaparak diğer araçlardaki vatandaşları selamladığı anlara da yer verildi.
Video, paylaşılmasının ardından sosyal paylaşım sitelerinde hızla yayıldı.
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı
Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!
Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Yunanistan TKP/ML- TIKKO üyesi Turgut Kaya’yı siyasi mülteci olarak tanıma kararı aldı
ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bomba iddia! Porno yıldızı Daniels'a...
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında
Dünyanın en tehlikeli kasabasıydı! Bu fiyata satıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum