Bahçeli'den Cemal Safi için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şair ve edebiyatçı Cemal Safi'nin vefatı nedeniyle ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "usta söz yazarı, şiirleriyle kalplere taht kurmuş, düzgün ve ahlaklı hayat çizgisiyle hürmet kazanmış, edebi kabiliyet ve kalitesiyle milletin hayranlığını hak etmiş" merhum Cemal Safi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, millete ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.
Devlet Bahçeli paylaşımında, "Merhum Cemal Safi ne güzel de söylemişti; 'Yakışmıyor cepheyi terk edişin, mert dayanır, namert kaçar sevdiğim. Fazla sürmez hatanı fark edişin, hüzün eken, hüsran biçer sevdiğim.' Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.
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