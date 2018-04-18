HABER

Bahçeli'den Cemal Safi için başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 22:02 | Son Güncelleme

Bahçeli'den Cemal Safi için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şair ve edebiyatçı Cemal Safi'nin vefatı nedeniyle ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "usta söz yazarı, şiirleriyle kalplere taht kurmuş, düzgün ve ahlaklı hayat çizgisiyle hürmet kazanmış, edebi kabiliyet ve kalitesiyle milletin hayranlığını hak etmiş" merhum Cemal Safi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, millete ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Devlet Bahçeli paylaşımında, "Merhum Cemal Safi ne güzel de söylemişti; 'Yakışmıyor cepheyi terk edişin, mert dayanır, namert kaçar sevdiğim. Fazla sürmez hatanı fark edişin, hüzün eken, hüsran biçer sevdiğim.' Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'dan erken seçim açıklamasıErdoğan'dan erken seçim açıklaması
Okuyan'a Ülkü Ocakları'ndan çok sert yanıtOkuyan'a Ülkü Ocakları'ndan çok sert yanıt
Devlet Bahçeli'den iki farklı seçim açıklaması!Devlet Bahçeli'den iki farklı seçim açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cemal safi MHP MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım

CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sanayi sitesinde korkutan dakikalar! Alev alev yanıyor

Sanayi sitesinde korkutan dakikalar! Alev alev yanıyor

Başbakanlık'tan 'muhtarlık seçimi' açıklaması

Başbakanlık'tan 'muhtarlık seçimi' açıklaması

Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut hayatını kaybetti

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.