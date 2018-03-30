Bahçeli'den Fransa'ya tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Devlet Bahçeli, "Fransa’nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluk olduğu kadar terör örgütleriyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır. Böylesi bir çarpıklığa Türk milletinin göz yumacağını düşünmek abestir, gafilliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin terörle yoğun bir mücadele içerisinde olduğuna işaret ederek, bu süreçte milleti temelden sarsan bazı suikastlerin meydana geldiğini belirtti.

Bunlardan birinin de bugün Siirt'in Eruh ilçesi Ormanardı bölgesinde PKK’lı teröristlerin açtıkları ateş sonucunda 6 güvenlik korucusunun şehit düşmesi olduğunu aktaran Bahçeli, saldırıda 4 asker ile 3 güvenlik korucusunun da yaralandığını bildirdi.

Devlet Bahçeli, son 3 günde toplam 10 güvenlik gücünün şehit düştüğünü vurgulayarak, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.