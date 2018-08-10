MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "MHP Genel Merkezi'nin hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa bozdurulsun" talimatını verdiği bildirildi.
MHP'den yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, yükselen döviz kurlarıyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklama sonrasında parti genel merkezine de "döviz bozdurulması" yönünde talimat verdi.
Bahçeli, MHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'ya "2018 yılında alınan hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa, pazartesi gününden itibaren Türk lirasına dönüştürülmesi" yönünde talimatta bulundu.
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