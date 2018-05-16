Bahçeli'den Kudüs açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin, "Kudüs, İsrail başkenti olamayacaktır. Buna hem tarih hem insanlık vicdanı hem de inancımızın derin miras ve kadim hakları müsaade etmeyecektir. ifadesini kullandı.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de tek yanlı ve yozlaşmış bir anlayışla Kudüs'ü İsrail’in başkenti ilan etmesinin bölgesel huzur ve sükunete tamiri ve telafisi çok zor olacak bir tahribat verdiğini belirtti.

İsrail'in, şiddet ve terörü politika enstrümanı haline getirerek masum Filistinli kardeşlerin hayat ve varlık haklarına kast ettiğini, sonuç itibarıyla katliamcı bir devlet olduğunu hem resmileştirdiğini hem de belgelendirdiğini vurgulayan Bahçeli, ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini haksız ve hukuksuz şekilde Kudüs'e taşımasının, büyük bir çatışmanın fitilini tutuşturduğunu, dehşet verici bir kamplaşmanın gerekçesini oluşturduğunu kaydetti.

Bahçeli, İsrail'in, ABD'nin açtığı karanlık ve kanlı güzergahta gözü dönmüşçesine ilerleyerek Gazze'de son yılların en ağır katliamına imza attığını belirterek, dün Gazze sınırında düzenlenen gösterilere ve bu kapsamda meşru tepkisini koyan göstericilere acımasızca saldıran İsrail askerlerinin sayıları 60'ı bulan Filistinliyi öldürdüğünü, 2 bin 500’ü aşkın Filistinliyi de yaraladığını bildirdi. Bahçeli, "İsrail katil, haydut ve terörist bir devlet olduğunu tüm delilleriyle ispatlamıştır." ifadesini kullandı.