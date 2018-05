Bahçeli'den muhalefetin ittifak anlaşması yorumu: Hayırlı uğurlu olsun

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifak kurmakta anlaşmasına ilişkin bir soruya, "İttifakın yasal zeminde yapılmasının demokrasimiz için çok hayırlara vesile olacağını söylemiştik. Bir çok çevreler bu ittifak kavramına karşı bir alerji ortaya koymuşlardı ama zaman içerisinde kendileri de ittifak yapma konumuna gelmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun. 4-5 partinin bir araya gelmesi seçimlerin de böyle bir güçlü yapı ile bir yarış içerisinde olması ülkemiz için de faydalı olacak diye düşünüyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran'da yapılacak seçime ve ittifaklara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifak kurmakta anlaşmasına ilişkin bir soruya Bahçeli, "İttifakın yasal zeminde yapılmasının demokrasimiz için çok hayırlara vesile olacağını söylemiştik. Bir çok çevreler bu ittifak kavramına karşı bir alerji ortaya koymuşlardı ama zaman içerisinde kendileri de ittifak yapma konumuna gelmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun. 4-5 partinin bir araya gelmesi seçimlerin de böyle bir güçlü yapı ile bir yarış içerisinde olması ülkemiz için de faydalı olacak diye düşünüyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Ama ittifak kavramını ortaya attığımız zaman baraj meselesinden dolayı hazine yardımı almak için buna tevessül ettiğimizi söyleyen köşe yazarları ve başyazarlar gelişmeleri yakinen takip etsinler. Sıfır baraj ile bu seçim nasıl oluyor görsünler bakalım" diye yanıt verdi. "SEÇİM PUSULASINDA BOŞ YER BIRAKMADIKLARI TAKDİRDE HER ŞEY GEÇERLİ" Oy pusulasına ilişkin bir soru üzerine Bahçeli, "Seçim pusulasında boş yer bırakmadıkları takdirde her şey geçerli" dedi. "3 MAYIS'TA MÜRACAATLAR SON BULMUŞ OLACAK.UZATMA SÖZ KONUSU OLMAYACAK" Dün teşkilatlara yönelik yayınladığı genelgeye ilişkin bir soru üzerine Bahçeli, "3 Mayıs'ta müracaatlar son bulmuş olacak. Herhangi bir uzatma söz konusu olmayacak bizde. Dün akşam itibariyle 943 müracaat yapılmıştır. Bunlar içerisinde en sevindirici olanı 108 tane hanımefendinin olmasıdır. Bugün de sanıyorum bu sayı artacaktır" dedi. "26'SINDA DA SALONDA BİR AKSAMA OLMAZSA ADAY TANITIM TOPLANTISI OLACAK" Bahçeli, "15 genç avukattan oluşan bir güvenlik soruşturması grubu oluşturulmuştur müracaatlar baştan sona bu yönüyle incelenecektir. FETÖ, teröristten sızma var mı? Her türlü yasa dışı eylemlerden sızma var mı? Onlar incelenecek. GBT diyorlar galiba. Kalanlarla bir değerlendirme yapılacak. Bu bir ön çalışmadır. 21 Mayıs'a kadar bütün adaylarımızı hazır hale getirmiş olacağız. 26'sında da salonda bir aksama olmazsa aday tanıtım toplantısı olacak. Böylelikle cumhur ittifakını milletin aklı gereği yerine getireceğiz" diye konuştu. "CUMHUR İTTİFAKI BUGÜN İÇİN İKİ PARTİDEN OLUŞMAKTADIR" MHP'nin bugünkü kapalı grup toplantısına ilişkin bir soru üzerine Bahçeli, "Meclis grubumuz öğleden sonra bir araya gelecek. Grup kararı alacaklar. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur İttifakı konusunda çalışmaları gözden geçireceğiz. Cumhur ittifakı bugün için iki partiden oluşmaktadır" ifadelerini kullandı. "AK PARTİ BUGÜN VEYA YARIN BİR GRUP KARARI ALIRLARSA ZANNEDİYORUM MÜRACAAT CUMA GÜNÜ GERÇEKLEŞİR" Bahçeli, "AK Parti bugün veya yarın bir grup kararı alırlarsa o zaman seçim takviminde cumhurbaşkanlığına müracaatın süresi içerisinde zannediyorum müracaat gerçekleşmiş olur. Bu muhtemelen cuma günü gerçekleşir diye düşünüyorum" dedi.