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Bahçeli'den, Şarık Tara için başsağlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 19:26 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara'nın ailesine taziye mesajı gönderdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden ENKA İnşaat ve Sanayi AŞ Kurucusu ve Onursal Başkanı Şarık Tara'nın ailesine bir taziye mesajı gönderdi.

Bahçeli, mesajında, Türkiye'nin büyüme, kalkınma ve gelişme mücadelesinde hürmetle yad edilecek emek ve eserleri bulunan Tara'nın vefatından üzüntü duyduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli, "Merhum Tara, hem istihdama hem de katma değer üretimine değerli katkılar sağlamış ve ülkemize önemli hizmetleri geçmiştir. ENKA Holding'in kurucusu merhum iş adamımız Şarık Tara'ya Allah'tan rahmet diler, ailenize, mesai arkadaşlarına, iş alemine, milletimize başsağlığı niyaz ederim." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Şarık Tara

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