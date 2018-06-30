Bahçeli'den, Şarık Tara için başsağlığı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden ENKA İnşaat ve Sanayi AŞ Kurucusu ve Onursal Başkanı Şarık Tara'nın ailesine bir taziye mesajı gönderdi.
Bahçeli, mesajında, Türkiye'nin büyüme, kalkınma ve gelişme mücadelesinde hürmetle yad edilecek emek ve eserleri bulunan Tara'nın vefatından üzüntü duyduğunu belirtti.
Devlet Bahçeli, "Merhum Tara, hem istihdama hem de katma değer üretimine değerli katkılar sağlamış ve ülkemize önemli hizmetleri geçmiştir. ENKA Holding'in kurucusu merhum iş adamımız Şarık Tara'ya Allah'tan rahmet diler, ailenize, mesai arkadaşlarına, iş alemine, milletimize başsağlığı niyaz ederim." ifadesini kullandı.
Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi
Türkiye küçük Eylül'e ağlıyor! En acı veda
'Erdoğan, ekonominin başına Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu geçirebilir'
Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!
Brezilyalı taraftarların seksist paylaşım tuzağına düşen kadınlar, şimdi de aşırı sağcı Rusların hedefinde
'MHP bakanlık değil, bürokrasideki kilit görevleri istiyor'
Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!
Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum