Bahçeli'den tebrik mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda birincilik elde eden milli güreşçi Rıza Kayaalp ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ı tebrik etti.
MHP'den yapılan yazılı açıklamaya Rusya Federasyonuna bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilogramda 8. kez Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla Kayaalp ve Aydın'ı kutladı.
Bahçeli, Aydın'a gönderdiği mesajda şunları kaydetti:
"Al bayrağımızı dalgalandırıp, milli marşımızı dinleterek göğsümüzü kabartan güreşçimizi alnından öpüyorum. Bu başarıda emeği bulunan şahsınız ve yönetim kurulunuz ile teknik heyeti tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."
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