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Bahçelievler'de 3 depoya baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 16:22 | Son Güncelleme

Depolarda yapılan aramada, kaçak yollarla üretilen ve çikolataya eklenerek satıldığı belirlenen cinsel gücü arttırıcı madde ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler’de, 3 depoya yapılan baskında, kaçak yollarla üretilen ve çikolataya eklenerek satıldığı belirlenen cinsel gücü arttırıcı madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler’de 3 adreste, kaçak yollarla cinsel gücü arttırıcı madde eklenerek çikolata üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, bu adreslere düzenlenen operasyonda, depolarda yaklaşık 8 kilogram cinsel gücü arttırıcı madde bulundu. Bu maddenin çikolataya eklenerek satıldığı belirlenirken, depoda, sağlıksız koşullarda üretilerek satışa hazır hale getirilen 21 bin çikolata ele geçirildi.

Tanesi 12 ile 15 lira arasında satıldığı belirlenen çikolatalara el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
baskın cinsel gücü arttırıcı madde operasyon

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