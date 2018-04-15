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Bahçelievler'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 03:15 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Bahçelievler'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) BAHÇELİEVLER'de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale etti. İtfaiye ekipleri binada oturan vatandaşları tek tek tahliye ederken, apartmanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangın Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgilere göre, Aynur Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın tüm çatısını sardı. Bu sırada komşularının çatısının yandığını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine Kocasinan, Siyavuşpaşa ve Bakırköy gruplarına bağlı itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri alev alev yanan çatıyı söndürerek kontrol altına aldı.

VATANDAŞLAR OTURDUKLARI APARTMANIN ÇATISININ YANMASINI KORKU DOLU GÖZLERLE İZLEDİ
Ayrıca, itfaiye ekipleri apartmanda oturan vatandaşları da tek tek binadan tahliye etti. Sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklerken, polis ekiplerinin de olay yerinde tedbir aldığı göründü. Olay sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken yangın çıkan binada maddi hasar meydana geldi. Binada oturan vatandaşlar oturdukları apartmanın yanışını şaşkın gözlerle izlediği görüldü. Binanın çatı katının alev alev yanması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ayrıca vatandaşların da panik içerisinde olduğu dikkat çekiyor.

(FOTOĞRAFLI)

Bahçelievler'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

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