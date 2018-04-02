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BAHÇELİEVLER'DE ARAÇ KUNDAKLAYAN 5 PKK'Lİ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 22:17 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA Bahçelievler'de park halindeki iki aracı kundaklayarak yaktıkları ileri sürülen, PKK'nın üniversite yapılanması DEM-GENÇ üyesi oldukları belirtilen 5 kişi yakaladı.  İstanbul emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler'de 17 Mart günü saat 04.00 sıralarında park halindeki iki araç yakıldı.

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA
Bahçelievler'de park halindeki iki aracı kundaklayarak yaktıkları ileri sürülen, PKK'nın üniversite yapılanması DEM-GENÇ üyesi oldukları belirtilen 5 kişi yakaladı.
İstanbul emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler'de 17 Mart günü saat 04.00 sıralarında park halindeki iki araç yakıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede kundaklama olayına karışan 5 kişi tespit edildi.
5 kişinin adreslerinin belirlenmesinin ardından 22 Mart günü eş zamanlı operasyon başlatıldı. Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timlerinin katıldığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin, üniversite yapılanması olan Demokratik Gençlik (DEM-GENÇ) üyeleri oldukları belirlendi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü, "Terör örgütüne üye olmak ve mala zarar vermek" suçlamasıyla tutuklanırken, 2'si adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Görüntü Dökümü:
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Polis kamerasından operasyon anı
-Özel harekatçıların binalara girişleri
-Evlerde yapılan aramalar
-Şüphelilerin gözaltına alınması
ARŞİV
-Olayın meydana geldiği yer
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Polis ekiplerinin olay yeri çalışması
-Vatandaş ile röp.
-Vatandaşın cep telefonu görüntüsü
-Alev alev yanan otomobilin görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Genel ve detaylar

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