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Bahçelievler'de beyaz eşya mağazasında soygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 07:14 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de sabaha karşı beyaz eşya mağazasına gelen yüzleri maskeli kişi yada kişiler camını kırarak girdikleri mağazadan yaklaşık 10 bin liralık eşya alarak kayıplara karıştı.  Olay Bahçelievler, Fevziçakmak Mahallesinde sabaha karşı 05:00 sıralarında meydana geldi.

Bahçelievler'de beyaz eşya mağazasında soygun

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) BAHÇELİEVLER'de sabaha karşı beyaz eşya mağazasına gelen yüzleri maskeli kişi yada kişiler camını kırarak girdikleri mağazadan yaklaşık 10 bin liralık eşya alarak kayıplara karıştı.

Olay Bahçelievler, Fevziçakmak Mahallesinde sabaha karşı 05:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir beyaz eşya mağazasına araçla gelen yüzleri maskeli kişi yada kişiler camı kırarak içeri girdi. Bir süre mağazada dolaşan şüpheliler, yaklaşık 10 bin lira değerinde 3 tablet, 7 telefon ve bir televizyonu alıp geldikleri araçla kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri mağazanın soyulduğunu görünce, kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Mağaza yetkililerine haber veren polis ekipleri içeride olay yeri çalışması yaptı. Çevredeki vatandaşların da ifadelerine başvuran polis ekipleri, işyerinin de güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bu sırada şüphelilerin kaçarken bir elektrik süpürgesini kaldırıma düşürdükleri görüldü. Polis ekipleri süpürge üzerinde de parmak izi çalışması yaptı.

(FOTOĞRAFLI)

Bahçelievler'de beyaz eşya mağazasında soygunBahçelievler'de beyaz eşya mağazasında soygunBahçelievler'de beyaz eşya mağazasında soygun

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu kadar işsiz ve aç varken,eğitim verilemeyen bir sürü cahil adam varken ve üstüne birde Suriyelilere ülkemiz peşkeş çekilirse bunlar normal haber oldu.hergün tecavüz,barbarlık,cinayet ve hırsızlık haberleri bu kadar olan başka Avrupa ülkesi Yok.Ve daha da kötüye gidiyoruz her geçen gün maalesef
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