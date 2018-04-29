BAHÇELİEVLER'DE KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI, 1'AĞIR 3 YARALI(GENİŞ HABER)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de gece saatlerinde bir kahvehaneye gelen kimliği belirsiz 4 kişi pompalı tüfek ve silahlarla ateş açtı. Saldırı sonrası 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

Olay Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi'nde gece saat 23:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10. Sokak'ta Nedim Aydın'a ait kahvehaneye gelen ve daha önceden husumetli olduğu öğrenilen kimliği belirsiz 4 kişi pompalı tüfek ve silahlarla ateş açtı. Saldırı sonrası işyeri sahibi Nedim Aydın ile müşteri olduğu öğrenilen Ahmet Kurç ayağından, yine içeride olan Yusuf Gültekin isimli bir müşteri ise karın boşluğuna isabet eden mermi ile ağır yaralandı. Saldırı sonrası şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar da durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikesi bulunmazken, saldırı da ağır yaralanan Yusuf Gültekin'in ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.