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Bahçelievler'de öğretmenin ölümüne ilişkin tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 13:04 | Son Güncelleme

Öğretmen İmren Kandemir'in ölümüyle ilgili soruşturmada, polis memuru olan eski eşi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de öğretmen İmren Kandemir'in (27) göğsünden vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan polis memuru eski eşi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, öğretmen İmren Kandemir'in 10 Nisan'da Zafer Mahallesi Tunç Sokak'taki eski eşinin evinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Kandemir'in ölü bulunduğu evin sahibi eski eşi Burak T. gözaltına alındı.

Burak T. ifadesinde, olay günü Kandemir'in evine geldiğini, bir süre sonra tesisatçı çağırmak için dışarı çıktığını, geri döndüğünde ise kapıyı açan olmadığını ileri sürdü. Burak T, çilingir yardımıyla kapıyı açtırdığında kendisine ait silahla eski eşini göğsünden vurulmuş halde bulduğunu anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeni delillerin çıkması üzerine tekrar gözaltına alınan Burak T., tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü Bahçelievler Cinayet Büro Amirliği İmren Kandemir

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