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BAHÇELİEVLER'DE TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN SİLAHLA YARALANAN KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 22:03 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de, tartıştığı kişiyi silahla vuran genç kaçarak bir apartmana girdi.

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK - Ersan SAN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)
Bahçelievler'de, tartıştığı kişiyi silahla vuran genç kaçarak bir apartmana girdi. Özel harekat timleri, apartmanın bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Polise teslim olan şüpheli gözaltına alındı. Silahla yaralanan kişi, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Cihan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bilal D., henüz bilinmeyen sebeple tartıştığı 23 yaşındaki C.C'yi silahla vurarak ağır yaraladı. Ardından kaçan Bilal D., bir apartmana sığındı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Bilal D.'nin kaçtığı binada bulunan sokağı güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yerine özel harekat ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen özel harekat timleri, bu noktada güvenlik önlemi aldı. Bu arada, şüphelinin silahla ağır yaraladığı C.C., çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra polis tarafından ikna edilen Bilal D. silahını bırakarak teslim oldu. Bilal D., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan C.C. yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü dökümü:
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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:
-Yerde yatan yaralı
-Yaralının başında toplananlar
-Yaralıya yardım edilmesi
-Yaralanan kişinin ambulansa bindirilmesinden görüntü
-Çevredeki kalabalıktan görüntü
-Polis ekiplerinden detaylar
AKTÜEL GÖRÜNTÜLER:
-Yerdeki bıçaktan görüntü
-Yaralanan kişinin yerdeki kanlı kıyafeti
-Güvenlik şeridiyle kapatılan yol
-Polis ekiplerinin güvenlik önleminden görüntü
-Detaylar

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