Bahçelievler'de yangın

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Aynur Sokağı'nda bulunan 5 katlı apartmanın tadilat halindeki çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının ahşap malzemeden yapılmış olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.
Vatandaşların durumu bildirimesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kocasinan ve Bakırköy itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın maddi hasara neden oldu. Bu arada apartman sakinleri tedbir amacıyla binayı boşalttı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.
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