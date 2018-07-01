- Bahçelievler'deki cinayet davasında sanığın yargılanmasına başlandı

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de 5 ay önce sokak ortasında tartıştığı Cemil Ceylan'ı (23) silahıyla öldürdüğü iddia edilen ve müebbet hapis ile 3 yıla kadar hapis istenen tutuklu sanık Bilal Daldal'ın (24) yargılanmasına başlandı. Kız meselesi yüzünden sokak ortasından Cemil Ceylan ile tartışan Bilal Daldal, "Cemil sağ eliyle bıçak çıkardı, bıçağı göstererek adam mısın sen?' dedi. Ben de 'Cemil dur' dedim. Mesafeye bir iki adım daha yaklaşınca silahı çıkardım. Kurulu değildi. 'Kaçar' diye düşündüm Silahı görmesine rağmen göğsünü gererek 'Sık sen adam mısın?' dedi. Bunun üzerine silahı kurdum.

Ateş etmedim. Ancak 'Sıkmazsan bunu sana saplayacağım' dedi. Ben de korkuyla bana saplayacak diye tetiğe bastım" ifadelerini kullandı.

"SEN ÖNCE EVİNE EKMEK AL KIZ ALMAK NEYİNE?" DEYİNCE....."

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunmasını yapan tutuklu sanık Bilal Daldal, Sümeyye Ü., ile sevgili olduklarını, maktul Cemil Ceylan'ın da Sümeyye'nin çalıştığı yerden tanıdığını anlattı. Sanık Daldal şunları söyledi: "Caddede ilerlediğim sırada Cemil Ceylan araçtan inerek 'Buraya gel' diye seslendi. Duymazlıktan geldim, kafamı eğdim. 'Gel lan buraya, gel arabaya bin' dedi. 'Arabaya binmem' deyince ön kapısını açıp cebine bir şey koydu. Yanında tanımadığım bir çocuk vardı. Ondan biraz uzaklaşarak konuşmaya başladık. Ben Cemil'e 'Keşke daha önceden ilişkiniz olduğunu söyleseydiniz, bana yalanlar söylediniz. Bir daha beni arama' dedim. Cemil arkamdan hızlıca gelerek, kolumu sıktı ve 'Gel şöyle gel' dedi. Sümeyye'yi darp ederek zorla telefonunu aldığımı iddia ediyordu. Ben de 'Yanlış biliyorsun' dedim. Cemil herkesin içinde bağırmaya başladı. 'Bak Cemil seninleyken bana yalanlar söylemiş, hastaneye gidiyorum' demiş, dedim. Daha sonra 'bunları kanıtla ben de Sümeyye'yi arayacağım' dedi. Ben de onları o gün gören Ali arkadaşımı aradım. O da oraya gelerek bunu teyit etti. Cemil 'Bana olsun yüzleşmemiz lazım' dedi. Cemil tekrar bağırmaya başladı. Bana 'Sen önce kendine ekmek al kız almak neyine' deyince ben orayı terk edip gitmeye başladım. Ben de 'Sümeyye'yi ara bu iş bitsin' dedim. O da 'Olmaz sizi yüzleştireceğim' dedi. Hızlıca oradan uzaklaşmaya başladım. Beni durdurmak için tekrar küfür edip, erkek misin sen lan!' dedi.