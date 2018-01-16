BAHÇELİEVLER'DEKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ KAYINPEDER ARANIYOR

İbrahim AKTÜRK / İstanbul,(DHA)

Bahçelievler'de, sokak ortasında işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedilen olayda cinayetin, ölen Volkan Bağış(36)'ın kayınpederi E.B.(60) tarafından işlendiği öğrenildi. E.B. polis tarafından aranıyor.

Dün, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi Mühürdar Sokak'ta meydana gelen olayda, Volkan Bağış(36) sokak ortasında bir kişi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Polis ekipleri, cinayeti Volkan Bağış'ın kayınpederi E.B.(60) tarafından işlendiğini belirledi. E.B.'nin, kızı Ö.B.'yi dövdüğü gerekçesiyle damadı Volkan Bağış'ı öldürdüğü öğrenildi. Öldürülen Volkan Bağış'ın, eşini dövdüğü gerekçesiyle hakkında 8 defa şikayet olduğu öne sürüldü. Polis, cinayetin ardından kaçan kayınpederi arıyor.

Görüntü dökümü:

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-Ölen Volkan Bağış'ın fotoğrafı

-Öldüren kayınpeder E.B.'nin fotoğrafı

-Cep telefonu kamerasından cinayet anı

-Olayın yaşadığı yer

-Kan izleri

-Sokaktan detaylar

-Bahçelievler Devlet Hastanesi

-Ambulans aracı

16.01.2018 - 11.21 Haber Kodu : 180116044