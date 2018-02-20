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Bahçelievler'deki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 21:28 | Son Güncelleme

Tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de tartıştığı şüpheli tarafından silahla vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Cihan Sokak'ta B.D, tartıştığı 23 yaşındaki C.C'yi silahla yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan, yakınlardaki Erenler Sokak'ta bulunan bir apartmana girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen özel harekat polisleri, düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan C.C. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler cinayet silahlı yaralama

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