Bahçelievler'deki silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de tartıştığı şüpheli tarafından silahla vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Cihan Sokak'ta B.D, tartıştığı 23 yaşındaki C.C'yi silahla yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan, yakınlardaki Erenler Sokak'ta bulunan bir apartmana girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen özel harekat polisleri, düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
Ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan C.C. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Irak'ın Rusya Büyükelçisi: Irak'taki Türk askeri varlığını işgal olarak görüyoruz
JÖH ve PÖH'ler 'Afrin' yolcusu
Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!
Mahkemeden skandal karar! O tacizciye tahliye çıktı...
Maçka Parkı'ndaki olayda yeni gelişme
Meğer orduda cehennem hayatı yaşamış!
Canlı yayında katliam yapmıştı! Türkiye'yi dehşete düşüren cani yakalandı
Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış
Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ittifak açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum