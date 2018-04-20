Bahçelik Projesi ile 459 bin 50 dekar zirai arazi sulanacak

"Kayseri sınırları içerisinde geliştirilen Bahçelik Projesi'nin bütün üniteleri tamamlandığında 459 bin 50 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Zamantı Nehri üzerinde yer alan ve projenin su kaynağı olan temelden 65 metre yükseklikteki Bahçelik Barajı 2005'de tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Bahçelik Barajı'ndan yılda 27 milyon kilovatsaat enerji üretilmektedir. Bahçelik Projesi'nin alt ünitelerinden olan 18 kilometre uzunluğundaki Ana İletim Hattı 2013'te, 26 bin 700 dekar zirai araziyi sulayan Pazarören-Samağır Sulaması 2012'de, 7 bin 450 dekar zirai araziyi sulayan Köprübaşı-Ekrek Sulaması 2016'da tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Bahçelik Projesi'nin en büyük ünitesi olan ve 226 bin 300 dekar zirai araziyi sulayacak Bünyan-Sarıoğlan Sulaması inşaatında ise çalışmalar hızla devam etmektedir."

Tarımın gelişmesindeki etkenlerden en önemlisinin su yapıları olduğunu vurgulayan Acu, şöyle devam etti:

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin Kayseri'ye yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

Acu, Bünyan-Sarıoğlan Sulaması işi kapsamında çeşitli çap ve tipte 65 bin 227 metre ana boru hattı ve 822 bin 502 metre borulu şebeke hattı yapılacağını aktardı.

Proje tamamlandığında 226 bin 300 dekar zirai arazinin basınçlı borulu sistemle sulanacağına dikkati çeken Acu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bölgede tarıma dayalı sanayi gelişecek olup, bu da bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine olanak sağlayacak ve refah düzeyini artıracaktır. İş kapsamında şu ana kadar sulamanın ilk ünitesi olan ve yaklaşık 10 bin dekar araziyi sulayacak ağaçlı sol sahil pompaj sulamasının pompa istasyonu, denge havuzu ve 21 bin metre HPE boru ile bin 38 metre CTP boru imalatları tamamlanmıştır. Sulamanın ana iletim hattı olan 4 bin milimetre CTP boru imalatı yaklaşık 800 metre tamamlanmış olup, Kayseri-Malatya karayolu yatay sondaj ile geçilmiştir."

- Evliyafakı Göleti'ndeki çalışmalar

Ankara Haymana Evliyafakı Göleti'ndeki çalışmalara da değinen Acu, temelden 23 metre 90 santimetre yüksekliğe sahip olacak göletin tamamlanmasıyla 2018 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 218 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini anlattı. Acu, şunları kaydetti: