Bahçeli'nin af konusundaki açıklamaları

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af konusundaki açıklamalarına ilişkin, "Bu meseleler, Twitter sayfalarında görüşülecek meseleler değildir, ciddi meselelerdir. Kapsamını bir koysunlar bakalım, ne istiyorlar, ne yapıyorlar. O çerçevede oturup değerlendirilecek işlerdir" dedi.

Bülent Tezcan, Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Annelerin, Anneler Günü'nü kutlayan Tezcan, Enis Berberoğlu'nun moralinin yerinde olduğunu, Türkiye'deki süreci yakından izlediğini söyledi.

Berberoğlu'nun, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok mutlu ve umutlu olduğunu dile getiren Tezcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı adayımızın ve partinin performansından çok memnun. Son dönemdeki kampanyayı yakından izlediğini gördük. Kampanya ile ilgili önerilerini söyledi. Sayın Enis Berberoğlu, şu anda rehin alınmış milletvekilimiz. Dolayısıyla bu kampanyada onun görüşleri, birikimi tecrübesi çok önemli. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde hangi dile dikkat etmek, hangi üslupla hareket etmek lazım, bu konuda ayrıntılı bir görüşmemiz oldu. Sonuç itibarıyla o da kampanyanın bir parçası. Milletin sandıkta gerekli cevabı vereceğinden şüphe duymuyor."