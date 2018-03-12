Bahçesaray’da bilgilendirme toplantısı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde, İlçe Kaymakamı Mehmet Özcan başkanlığında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

YİBO Konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Mehmet Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva, şube müdürleri, resmi ve özel okul idarecileri ve rehber öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva tarafından yapılan sunum ile devam eden toplantıda eğitim sektöründe meydana gelen gelişmeler, yaşanan sorunlar ve sorunların çözülmesi noktasında yapılabilecek uygulamalar değerlendirildi. Toplantıda konuşan Kaymakam Özcan, toplumsal hayatın sürdürülebilmesi açısından eğitimin çok önemli bir unsur olduğunu vurgulayarak, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi eğitim hizmeti alabilmelerinin sağlanması ve eğitim sektöründe meydana gelen gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla eğitim camiasıyla bir araya geldik. Yapılacak toplantının kentimize, milletimize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Günümüz dünyasında eğitim ve öğretmen unsurunun hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizen Kaymakam Özcan, “Eğitim bugün artık sadece kalkınmamızın ve gelişmemizin temel unsuru değil, aynı zamanda bir milletin dünya üzerinde ki yerini de tayin eden stratejik bir değerdir. Öğretmenlerimiz; sorumluluk duygusu gelişmiş, geçmişini iyi bilerek geleceğe güvenle bakan, iyi ahlâklı, insana ve emeğe saygılı, araştıran, okuyan, toplum hayatına uyum sağlayan, iyi bir insan ve iyi bir vatandaş özelliklerine haiz, kendi benliğine ve milli geleneklerine bağlı, en zor koşullarda dahi ülkesine sahip çıkan ve ülkesini muasır medeniyetler seviyesine taşımayı ilke edinen, ailesine ve milletine bağlı nesillerin yetişmesine katkı sunan en büyük yatırımdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasında en büyük çabayı öğretmenlerin gösterdiğini dile getiren Özcan, “Onların verdikleri bilimsel, çağdaş, mesleki ve sosyal eğitimle; güçlü, bilgili ve gelişmelere açık bireyler yetişecek geleceğe daha emin adımlarla ilerleyen bir toplum oluşturulacaktır” diye konuştu.

Konuşmalarında aile unsurunun da önemine değinen Kaymakam Özcan, “Eğitim ve öğretim sürecinde ailenin önemi ve sorumlulukları da son derece önemlidir. Gerek çocukluğun ilk yılları olan okul öncesi dönemde, gerekse okul yıllarında ailenin vermiş olduğu eğitim veya takındığı tavır çocuğun kişilik gelişimini önemli oranda etkilemektedir. Ailenin çocuğuna olan ilgi ve desteğinin ölçüsü; çocuğun sağlığı, eğitimi, başarısı, aile hayatı ve toplumla olan ilişkilerini etkileyecek kadar önemli bir boyuta sahiptir. Bu manada geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında okul, aile ve çevre faktörü önem arz etmektedir” dedi.

Toplantı karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.