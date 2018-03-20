Bahçesaray’da18 Mart etkinlikleri

Van’ın Bahçesaray ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle program düzenlendi.

Bahçesaray Yatılı Bölge Okulunda düzenlenen programa Kaymakam Mehmet Özcan ve kurum amirleri katıldı. 18 Mart konulu şiirlerin okunduğu ve tiyatro gösterisinin yapıldığı programda bir konuşma yapan Kaymakam Mehmet Özcan, “Dönemin şartları düşünüldüğünde, adeta imkânsızın başarıldığı Çanakkale Deniz Zaferi, aziz milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla yazdığı bir destandır. Milletimizin ruhundaki vatan sevgisi, ‘Çanakkale geçilmez’ dedirtmiştir. Şehitleri Anma Günü ve 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümünde vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

Program, başarılı öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.